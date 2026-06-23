Incredibil! Chiriașii au fugit cu tot din casă: mobilă, pompă de căldură și chiar WC

De la pompa de căldură și bucătăria complet utilată până la vasele de toaletă și sistemul de interfon cu cameră video, pagubele sunt estimate la aproximativ 100.000 de euro.

Casă golită aproape complet după dispariția chiriașilor

Incidentul s-a petrecut în localitatea Wendeburg, din landul german Saxonia Inferioară. Natalie Schell, proprietara unei jumătăți de duplex construite recent, a rămas șocată când a intrat în locuință la mijlocul lunii mai, scrie tagesschau.de

În locul pompei de căldură au rămas doar câteva țevi metalice ieșind din perete. Bucătăria modernă dispăruse complet, iar în băi nu mai existau nici măcar vasele de toaletă. Chiriașii au demontat și instalația de sonerie cu cameră video.

Singurele lucruri rămase în urmă au fost câteva saltele, periuțe de dinți folosite, gunoaie și o masă pe care se aflau resturi de pizza mucegăită.

„Când am văzut ce au lăsat în urmă, am rămas fără cuvinte. Nu am mai întâlnit niciodată o asemenea situație”, a declarat proprietara.

O familie cu opt membri locuia în imobil

Casa fusese construită în urmă cu doar doi ani, iar familia formată din opt persoane se mutase acolo în urmă cu aproximativ un an.

Proprietara spune că nu a avut motive serioase de îngrijorare în privința chiriașilor, deși uneori plata chiriei întârzia. Natalie Schell deține aproape 20 de proprietăți închiriate, însă afirmă că nu a mai trecut niciodată printr-o situație asemănătoare.

„Pagubele sunt atât de mari încât probabil voi fi nevoită să contractez un credit pentru a reface locuința”, a explicat aceasta.

Asigurarea acoperă doar o mică parte din pierderi

Lovitura financiară este cu atât mai dureroasă cu cât polița standard de asigurare a locuinței acoperă doar aproximativ 2.500 de euro din prejudiciul total.

Companiile de asigurări și organizațiile proprietarilor din Germania recomandă extinderea polițelor pentru a include și bunurile instalate de proprietar, precum bucătăriile, echipamentele de încălzire sau instalațiile sanitare.

Natalie Schell susține însă că nu știa că există această opțiune.

Poliția a deschis o anchetă

Poliția din districtul Peine a confirmat că a deschis un dosar penal pentru furt și însușire ilegală de bunuri.

Anchetatorii verifică în prezent declarațiile proprietarei și încearcă să stabilească exact când au fost demontate și transportate obiectele dispărute. Datele de identificare ale foștilor chiriași au fost deja puse la dispoziția autorităților.

Viitor incert pentru proprietară

Deocamdată, nu este clar când va putea fi reabilitată și reînchiriată locuința. Proprietara spune că incidentul a reprezentat o trădare profundă a încrederii și că încă nu știe dacă va mai investi în viitor în dotări scumpe pentru imobilele pe care le oferă spre închiriere.

Singura ei speranță este ca foștii chiriași să fie găsiți cât mai repede, iar o parte din prejudiciu să poată fi recuperată.