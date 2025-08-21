India a testat cu succes o rachetă cu capacitate nucleară, capabilă să ajungă în China

India a declarat că a testat cu succes o rachetă balistică cu rază medie de acțiune care, odată operațională, ar trebui să fie capabilă să transporte un focos nuclear în orice parte a Chinei.

Racheta Agni-5 a fost lansată cu succes miercuri în statul Odisha din estul Indiei, iar autoritățile au declarat că „a validat toți parametrii operaționali și tehnici”.

India și China, cele mai populate două națiuni ale lumii, sunt rivale care concurează pentru influență în Asia de Sud, iar relațiile s-au deteriorat vertiginos în 2020 după o confruntare mortală la frontieră.

Pakistanul, rivalul înverșunat al Indiei, deține și el arme nucleare, iar cele două țări au fost aproape de război în luna mai, după ce militanții au ucis 26 de persoane în Kashmirul administrat de India, un atac pe care New Delhi l-a atribuit Islamabadului. Pakistanul a negat orice implicare.

Prinse în comerțul global și în turbulențele geopolitice declanșate de războiul tarifar al lui Donald Trump, Delhi și Beijing au luat măsuri pentru a reface legăturile.

În octombrie anul trecut, prim-ministrul indian, Narendra Modi, s-a întâlnit cu liderul chinez, Xi Jinping, pentru prima dată în cinci ani, la un summit din Rusia.

Se așteaptă ca Modi să facă prima sa vizită în China din 2018 încoace, la sfârșitul acestei luni, pentru a participa la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai - un bloc regional de securitate.

Între timp, relațiile dintre New Delhi și Washington au fost tensionate de ultimatumul lui Trump ca India să înceteze achizițiile de petrol rusesc, o sursă cheie de venit pentru Moscova în contextul ofensivei militare din Ucraina. SUA anunțează că va dubla noile tarife de import pentru India de la 25% la 50% până pe 27 august, dacă New Delhi nu își schimbă furnizorii de țiței.

Agni-5 este una dintre numeroasele rachete balistice indiene cu rază scurtă și medie de acțiune, produse local, care vizează consolidarea poziției sale de apărare împotriva Pakistanului, precum și a Chinei.

