Indonezia: Serghei Lavrov a fost transportat la spital. MAE rus îl filmează la hotel. Cine minte?

Imaginile video postate de jurnalistul Piotr Sauer pe Twitter îl arată pe ministrul de externe Serghei Lavrov pe terasa unui hotel din Bali.

Întrebat despre știrea cum că este bolnav și internat într-un spital în Bali, Lavrov răspunde: „De președinte se scrie de 10 ani că s-a îmbolnăvit. Una peste alta, acesta este un joc care nu este nou în politică”.

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a ajuns la spital imediat după sosirea la summitul G20 de la Bali, potrivit Sky News, care citează autoritățile indoneziene.

Oficiali guvernamentali și medicali indonezieni au declarat că Lavrov este tratat pe insulă.

Doi dintre oficialii indonezieni au spus că Lavrov este tratat pentru o afecțiune cardiacă.

Oficialii au declarat că acesta a fost dus la spitalul Sanglah din capitala provinciei, Denpasar, dar spitalul nu a comentat situația.

Ministerul rus de Externe a respins această informațiile, spunând că sunt „știri false”.

(sursa: Mediafax)

Russia’s Foreign Ministry mouthpiece, Maria Zakharova, has published a video with Sergey Lavrov at the G20 summit in Bali, in an effort to shut down reports he was admitted to hospital with a heart problem. Several local officials say he received medical help at the resort. pic.twitter.com/eNZ6AD404r