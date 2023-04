Ion Cristoiu: Motivul pentru care Donald Trump e pus sub acuzare este compromiţător pentru America

„Tot acest caz trece şi prin mintea oamenilor din America, nu numai prin mintea procurorului sau a democraţilor sau a sistemului. Cazul este scandalos nu pentru că a fost pus sub acuzare, ci pentru că motivul pentru care e pus sub acuzare este compromiţător pentru America deoarece este un fost preşedinte. Nu era încurcat cu o actriţă, cu Sf. Paraschieva. Din punctul acesta de vedere, imaginea asupra preşedinţiei Americii, cum este sudul global care aşteaptă să vină jandarmul să le dea un bulan în cap, zice stai puţin. Ăsta a fost preşedintele Americii. Păi înţeleg că preşedintele Americii să fi avut o aventură cu o verişoară, dar nu cu una ca aceea.Eu vorbesc de electorat, de omul simplu. Omul simplu aşa judecă. În aceste condiţii imaginea externă este catastrofală. E vorba de un preşedinte american care nu a trădat, ci a stricat imaginea preşedinţiei”, a afirmat publicistul vineri seara, la emisiunea Gândurile lui Cristoiu de la SMART TV.

În opinia sa, cazul Donald Trump este unul deşucheat care adânceşte suspiciunea de hărţuire, atât în plan intern cât şi extern.

„Pe plan intern, dar şi pe plan international, se adânceşte suspiciunea, în acest caz, de hărţuială deoarece cazul e deşucheat. Dacă alegea alt caz primul… Poate să fie încă 20 de decizii, prima decizie care are impact mediatic este proastă din start. Eu vorbesc de acuzaţie. Se adresează unor oameni aşezaţi din America şi faptul că primul proces se referă la ceva deşucheat de ţi-e jenă să spui copilului… Dacă ar fi procesul, cred că trebuie interzis, trebuie să se dea după 12 noaptea”, a susţinut publicistul.

Ion Cristoiu mai spune că acest caz nu-l va afecta electoral pe Donald Trump care are foarte mulţi fani şi cărora li se oferă acum argumentul suprem pentru a-şi susţine idolul.

„Tot cazul le oferă trumpiştilor argumente de bătălie. Credinţa lor în Trump rămâne şi dacă se arăta că Trump a omorât cu maşina sau a împuşcat pe unu şi recunoştea el. Zicea, bă, a recunoscut. Şi dacă aceştia ar reprezenta 1% din electoratul lui, teoretic reprezintă 50. Pentru că e vorba de fani. El chiar este un personaj tumultos, spectaculos. Aceşti fani până acum au fost deja pregătiţi sufleteşte cu tot ce i s-a întâmplat. Fanului trebuie să-i dai argumente. Tot ce i se întâmplă acum lui Trump este supremul argument”, a explicat publicistul.

Ion Cristoiu adaugă că, deşi „trumpiştii” sunt cele mai bune ştafete electorale, Trump nu va mai ajunge preşedinte, dar va creşte în sondaje cât să împiedice nominalizarea lui Ron DeSantins la prezidenţiale, ceea ce le-ar conveni şi democraţilor.

„Aceşti fani se extind. Ei sunt cele mai bune ştafete electorale. Biden nu are. Şi ăştia conving alţi 4-5. Şi au argumente. Că aia era actriţă nu ştiu de care, că e a nu ştiu câta oară când îl hărţuiesc, că procurorul e democrat. Eu nu discut cazul juridic, ci mediatic şi mai ales în rândul republicanilor. Părerea mea este că şi democraţii au interes în creşterea electorală a lui Trump pentru că, probabil, au calculat ei că DeSantis ar fi mai periculos. Pot să spun sub jurământ. Nu are cum să ajungă Trump preşedintele Americii. Nu are, gata. A fost un experiment, gata, nu mai există. Celălalt, DeSantis, este primejdios. Şi acum bătălia nu e pentru prezidenţiale, este pentru nominalizare. Republicanii nu trebuie să cadă în capcana că fanii vor face presiuni şi să-l pună pe el”, a afirmat publicistul.

Ion Cristoiu atrage atenţia că în cazul Trump s-a depăşit o linie roşie care ar putea duce la conflicte civile într-o Americă deja divizată.

„Dincolo de întrebarea dacă Donald Trump va ajunge la închisoare, este întrebarea ce efect va avea asupra Americii. Este devastator pentru că republicanii şi electoratul republican, având un nucleu trumpist, consideră acest caz ca o folosire a justiţiei, a procuraturii în bătălia politică.

În consecinţă, republicanii vor considera că Biden şi democraţii au trecut linia roşie. Problema este că şi în America, unde bătăliile politice sunt necruţătoare, există o linie roşie în sensul bă, nu ajungem să ne împuşcăm.

În momentul în care democraţii sunt suspectaţi că au încălcat această linie, încalcă şi ei. (…) America a fost divizată de acest caz Trump. Adinceşte această diviziune către războiul civil. (…) Având în vedere că e vorba de fani, poate să adâncească până la conflicte”, a mai spus publicistul.

