Cântăreața Irene Cara, cunoscută pentru Flashdance și Fame, a murit la vârsta de 63 de ani

Judith Moose a spus că Cara a murit în casa ei din Florida, adăugând că nu se cunoaște cauza morții este „necunoscută și va fi comunicată când informațiile vor fi disponibile”.

„Cu profundă tristețe, în numele familiei ei, anunț trecerea în neființă a Irenei Cara. Actrița, cântăreața, compozitoarea și producătorea câștigătoare a premiului Oscar a murit în casa ei din Florida. Momentan nu se cunoaște cauza morții ei și va fi anunțată când vor fi disponibile informații”, a spus Moose.

„Aceasta este cea mai proastă parte a faptului de a fi publicist... Nu-mi vine să cred că a trebuit să scriu asta, cu atât mai puțin să dau știrea”, a scris doamna Moose.

This is the absolute worst part of being a publicist. I can't believe I've had to write this, let alone release the news. Please share your thoughts and memories of Irene. I'll be reading each and every one of them and know she'll be smiling from Heaven. She adored her fans. - JM pic.twitter.com/TsC5BwZ3fh