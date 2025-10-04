Trump îl vede pe Netanyahu drept „un perdant”, spune un analist israelian

Donald Trump, unul dintre cei mai puternici aliați politici ai Israelului, îl privește pe Benjamin Netanyahu drept „un perdant”, potrivit analistului israelian Ori Goldberg.

Într-un interviu pentru Al Jazeera, Goldberg a afirmat că decizia bruscă a lui Trump de a interpreta răspunsul Hamas ca pe o „disponibilitate pentru pace” arată că președintele american vede Israelul ca pe o povară, inclusiv pentru Statele Unite.

„Israelul pur și simplu nu se aștepta la asta, pentru că s-a obișnuit cu ciclul nesfârșit de activități genocidare și de epurare etnică, fără să recunoască existența altor factori dincolo de atacurile Hamas din 7 octombrie 2023,” a spus Goldberg.

El a subliniat schimbarea de percepție globală privind acțiunile Israelului, comparând reacțiile internaționale la primele flotile spre Gaza cu cele legate de actuala „flotilă Sumud”.

„Nimic nu mai este cum a fost, iar Israelul, în această dimineață, este mai singur decât a fost în ultimii doi ani,” a adăugat analistul.

Cu toate acestea, Goldberg consideră că Netanyahu are un interes politic să urmeze planul propus de Trump.

„Dacă în Israel ar fi convocate alegeri anticipate, premierul ar putea încerca să se prezinte atât ca liderul care a dus un război dificil, cât și ca cel care a reușit să semneze un acord inevitabil și la fel de dificil,” a explicat el.

