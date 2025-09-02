Israel mobilizează 60.000 de rezerviști pentru extinderea ofensivei asupra orașului Gaza

Armata israeliană a confirmat că va chema gradual aproximativ 60.000 de rezerviști, o măsură anunțată inițial în august. Această mobilizare coincide cu avansul forțelor terestre și aeriene israeliene în nordul și centrul Gazei, cu atacuri concentrate asupra cartierelor Zeitoun și Shijaiyah – zone lovite în mod repetat de-a lungul celor aproape doi ani de război.

Gaza, transformată în „zonă de luptă periculoasă”

Cartierul Zeitoun, cândva cel mai mare din orașul Gaza, a fost aproape complet distrus, armata israeliană catalogându-l săptămâna trecută drept „zonă de luptă periculoasă”.

Orașul Gaza rămâne bastionul politic și militar al Hamas, unde, potrivit Israelului, încă există o rețea extinsă de tuneluri. În același timp, sute de mii de civili continuă să se refugieze aici, confruntându-se cu lupte intense și lipsa acută de hrană.

Criza umanitară se agravează

Situația umanitară din Gaza se deteriorează dramatic. Organizațiile internaționale au avertizat luna trecută că orașul se confruntă cu riscul de foamete generalizată. Ministerul Sănătății din Gaza a raportat că 185 de persoane au murit în august din cauza malnutriției, cel mai grav bilanț lunar de până acum.

În total, bilanțul războiului a ajuns la 63.557 de palestinieni uciși și 160.660 răniți, potrivit aceleiași surse. Autoritățile din Gaza susțin că femeile și copiii reprezintă aproximativ jumătate din victime, însă nu diferențiază între civili și combatanți.

Şeful armatei israeliene avertizează că Gaza va avea nevoie de o administraţie militară

Şeful Marelui Stat Major al armatei israeliene, Eyal Zamir, a avertizat că planul de a cuceri oraşul Gaza va duce la o administraţie militară israeliană în teritoriu, a relatat luni site-ul de ştiri israelian ynet, citat de dpa.



„Vă îndreptaţi spre un guvern militar", a declarat Zamir duminică seară, la o reuniune a Cabinetului de Securitate israelian. „Planul vostru ne conduce acolo. Înţelegeţi implicaţiile", a spus el, potrivit ynet.



Şeful Marelui Stat Major al armatei israeliene a adăugat că conducerea politică a Israelului nu pregăteşte o alternativă pentru perioada de după război.



Israelul a plasat enclava palestiniană sub administraţie militară în urma Războiului de Şase Zile din 1967. Anterior, aceasta fusese administrată de Egipt.



În contextul acordurilor cu palestinienii, Israelul a returnat administraţia civilă Autorităţii Palestiniene în urmă cu mai bine de 30 de ani, continuând în acelaşi timp să controleze graniţele. Gruparea islamistă palestiniană Hamas a preluat puterea în enclavă în 2007.



Revenirea la administraţia militară ar reprezenta un pas înapoi şi ar diminua speranţele pentru o soluţie cu două state.