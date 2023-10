Măsură drastică a Israelului: și-a rechemat reprezentanții diplomatici din Turcia și reevaluează după afirmațiile lui Erdogan

Anunțul a fost făcut de ministrul israelian de externe, Eli Cohen, care a spus că reprezentanții diplomatici din Turcia au fost rechemați „pentru a efectua o reevaluare a relațiilor dintre Israel și Turcia”.

Președintele turc, Recep Tayyip Erdoğan, a declarat în cadrul unui miting pro-palestinian, la Istanbul, că Israelul este „ocupant” și și-a repetat poziția conform căreia Hamas nu este o organizație teroristă.

„Reiterez faptul că Hamas nu este o organizație teroristă. Israelul a fost foarte ofensat de acest lucru. (...) Israelul este un occupant”, a declarat el la miting.

"Vă salut pe toți cu cele mai sincere sentimente, respect și afecțiune. În numele meu și al națiunii mele, aș dori să vă mulțumesc pentru sprijinul acordat cauzei palestiniene și pentru speranța pe care o aveți pentru poporul asuprit.

Îi respect cu pioșenie pe toți martirii, veteranii și eroii, strămoșii care ne-au lăsat aceste pământuri ca patrie. Am imprimat suveranitatea noastră pe pământurile patriei.

Le port recunoștință celor care au contribuit la crearea și supraviețuirea statelor noastre. Fie ca steagul nostru să fluture veșnic pe cerul teritoriului nostru.

Aș dori să-mi exprim recunoștința față de toți cei care au muncit, care și-au pus mintea și inima pentru a se asigura că apelul nostru la rugăciune va fi auzit până în ziua judecății.

Frați și surori, sunteți o națiune atât de mare astăzi aici. Suntem o națiune și un stat atât de mare încât nici puterea noastră, nici problemele noastre, nici lupta noastră nu se limitează la granițele noastre.

Astăzi vom răspândi focul inimilor noastre pentru Gaza în întreaga lume, la fel ca în trecut, în Tracia, în Balcani, în Caucaz, pe fiecare centimentru al coastei estice a Mediteranei, în Asia Centrală, în Asia de Sud și în Africa.

Cândva am fost o națiune. Și ce națiune am fost! Am arătat lumii ce este naționalitatea.

Oriunde se întinde orizontul nostru, suntem preocupaţi de necazurile fraţilor şi surorilor noastre care şi-au îndreptat inima şi ochii spre noi, întindem o mână de ajutor, ne deschidem graniţele atunci când este necesar.

Suntem alături de Gaza, aşa cum suntem alături de fraţii şi surorile noastre astăzi. Dintre politicienii din ţara mea, trebuie să critic Hamas care i-a părăsit pe palestinieni? La fel cum Netanyahu este un terorist, Hamas este terorist? Să le fie ruşine. Ce este Hamas?

Făcătorii de rele care nu ştiu nimic despre asta. Iar cei care i-au susţinut în ţara mea ar trebui să se gândească bine chiar acum. Cei care au votat pentru ei ar trebui să se gândească bine. Sper că istoria nu ne va face să trăim ceea ce trăim astăzi aici.

Tineri din generaţia noastră, mi-am petrecut timpul urmărind suferinţele fraţilor şi surorilor noastre şi, de asemenea, condamnându-le. Din Crimeea până în Karabah, Bosnia, Palestina, Turkistan, Afganistan şi Cecenia. Am vărsat lacrimi pentru multe zone. Viaţa noastră nu a fost în zadar.

Astăzi, unii oameni văd Gaza departe, foarte departe. Ca pe un loc care nu are nimic de-a face cu noi.

Cei care au vărsat ieri lacrimi de crocodil pentru civilii măcelăriţi în războiul dintre Ucraina şi Rusia asistă în tăcere la moartea a mii de copii nevinovaţi astăzi. În Ucraina vărsaţi lacrimi pentru cei care au murit, dar de ce nu vorbiţi pentru aceşti tineri care mor în Gaza?

Strig spre tine, Occidentule. Vreţi să creaţi un nou război între Cruce şi Semilună? Dacă noi am scris epopei, această naţiune este gata să scrie noi epopei, cu voia lui Dumnezeu", a fost mesajul trimis de preşedintele turc, Recep Erdogan.

(sursa: Mediafax)