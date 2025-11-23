Israelul a atacat sudul Beirutului. A fost vizat șeful de Stat Major al Hezbollah

Este vorba de Haytham Ali Tabatabai, șeful de Stat Major al Hezbollah.

Biroul premierului Benjamin Netanyahu a declarat că IDF a lovit „în inima Beirutului, vizându-l pe șeful de stat major al Hezbollah, care a condus eforturile de consolidare și înarmare ale organizației".

O sursă israeliană a confirmat pentru CNN că ținta atacului a fost Haytham Ali Tabatabai, al doilea la comandă în Hezbollah.

Sursa a adăugat că evaluarea pagubelor era în curs și că nu este încă clar dacă Tabatabai a fost ucis în atac.

Netanyahu a ordonat atacul pe baza recomandării ministrului Apărării și a șefului de Stat m=Major al IDF, a transmis biroul său.

Agenția oficială de știri din Liban a raportat că „avioanele inamice au lansat un raid asupra suburbiilor din sudul Beirutului, provocând victime și pagube semnificative".