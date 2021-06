Israelul este dispus să afecteze relaţiile cu SUA pentru a distruge programul nuclear iranian

Iranul continuă eforturile pentru a fabrica arme nucleare, afirmă David Barnea, noul director al Serviciului de informaţii Mossad, iar premierul în exerciţiu al Israelului, Benjamin Netanyahu, declară că eliminarea ameninţării iraniene este prioritară, cu riscul deteriorării relaţiilor cu SUA.

"Acest lucru trebuie spus tare şi clar: Iranul depune eforturi, chiar în acest moment, pentru a-şi îndeplini visul nuclear, sub paravanul protecţiei internaţionale. Sub protecţia Acordului nuclear, prin minciuni şi lucruri ascunse, Iranul înregistrează progrese constante în programul de înarmare nucleară", a declarat marţi David Barnea, citat de cotidianul The Times of Israel.

Israelul se opune intenţiei Administraţiei Joseph Biden de readucere a Statelor Unite în Acordul nuclear iranian.

La rândul său, premierul în exerciţiu, Benjamin Netanyahu, a avertizat că Israelul trebuie să contracareze ameninţarea nucleară iraniană chiar cu riscul deteriorării relaţiilor cu Statele Unite. "Israelul trebuie să facă totul, dar totul, pentru a se asigura că Iranul nu se va dota sub nicio formă cu arme nucleare. Cea mai mare ameninţare existenţială pentru noi este încercarea Iranului de a se dota cu armament nuclear. Între relaţiile cu SUA şi neutralizarea Iranului, prevalează eliminarea ameninţării existenţiale", a afirmat Benjamin Netanyahu.

Iranul a intensificat activităţile nucleare în contextul retragerii Statelor Unite din Acordul atomic din 2015. Relaţiile dintre Statele Unite şi Iran sunt tensionate, din cauza programului nuclear iranian şi a activităţilor balistice. Washingtonul este nemulţumit de influenţa Iranului asupra unor ţări din Orientul Mijlociu. Fostul preşedinte Donald Trump a decis în 2018 retragerea Statelor Unite din Acordul nuclear iranian şi reimpunerea de sancţiuni. Franţa, Marea Britanie, China, Rusia şi Germania menţin Acordul atomic cu Iranul.

Preşedintele Joseph Biden a semnalat că Statele Unite ar putea reveni în Acordul nuclear iranian, însă a cerut clauze suplimentare, care să limiteze activităţile balistice iraniene şi influenţa regională a Teheranului.

Însă preşedintele Hassan Rohani a transmis că Iranul va reveni la respectarea în totalitate a angajamentelor asumate prin Acordul nuclear din 2015 doar dacă Statele Unite anulează sancţiunile.

