Începe „terapia de șoc”! Noul președinte argentinian devalorizează moneda națională

Noul guvern al Argentinei anunță că va slăbi valoarea monedei peso cu peste 50% față de dolarul american, potrivit BBC. Măsura face parte din „terapia șocului economic” propusă de președintele Javier Milei pentru a repara cea mai gravă criză din ultimele decenii.

Ministrul Economiei, Luis Caputo, a anunțat și reduceri drastice ale cheltuielilor publice. Acestea includ o reducere a subvențiilor pentru combustibil și transport, înghețarea cheltuielilor pentru unele contracte guvernamentale majore, inclusiv pentru publicitate, și desființarea unor ministere.

Caputo a dezvăluit că a preluat cea mai proastă moștenire economică din istoria Argentinei și că a luat deja măsuri pentru a evita hiperinflația.

„Va fi mai rău decât înainte pentru câteva luni, în special în ceea ce privește inflația. Și spun asta pentru că, așa cum spune președintele, este mai bine să spunem un adevăr inconfortabil decât o minciună confortabilă", a declarat Caputo.

Argentina se luptă cu inflația în creștere, prețurile crescând cu aproximativ 150% în ultimul an. De asemenea, are rezerve scăzute de numerar, datorii guvernamentale uriașe, iar 40% din populație trăiește sub pragul sărăciei.

Fondul Monetar Internațional (FMI), căruia Argentina îi datorează 44 de miliarde de dolari, a numit măsurile „îndrăznețe” deoarece ar putea contribui la creșterea sectorului privat.

Economistul Javier Milei a fost învestit duminică președinte al Argentinei, ceea ce a constituit o schimbare bruscă pentru țara sud-americană, care caută o soluție radicală pentru cea mai gravă criză economică din ultimele decenii.

Javier Milei, în vârstă de 53 de ani, a devenit celebru prin tiradele adresate rivalilor, Chinei și papei, dar și prin măsurile șoc propuse argentinienilor.

(sursa: Mediafax)