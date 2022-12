Jean-Claude Van Damme în Ucraina. Actorul a vizitat zonele afectate de razboi

Actorul belgian Jean-Claude Van Damme a fost filmat în timp ce vizita o zonă din Ucraina. El a făcut fotografii cu localnicii și și-a declarat sprijinul pentru țara afectată de război.

Martorii spun că Van Damme ar fi fost văzut și într-un spital din vestul Ucrainei. Într-o filmare el apare spunând „Glorie Ucrainei”.

„Nu este o coincidență faptul că Jean-Claude Van Damme strigă Glorie Ucrainei de două ori. El, ca nimeni altcineva, știe ce înseamnă dublu impact", a declarat ministerul ucrainean al Apărării.

(sursa: Mediafax)

It is no coincidence that Jean-Claude Van Damme @JCVD shouts "Slava Ukraini!" [Glory to Ukraine] twice.

He, like no one else, knows what double impact is. pic.twitter.com/CDPieu2MR5