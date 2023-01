Jeremy Renner, grav rănit în timp ce curăța zăpadă. Actorul este în „stare critică, dar stabilă”. Casa sa a fost lovită de o furtună de iarnă în noaptea de Revelion

„Putem confirma că Jeremy se află într-o stare critică, dar stabilă, cu răni suferite după ce a suferit un accident legat de vremea nefavorabilă în timp ce curăța zăpada”, a declarat un purtător de cuvânt al vedetei Hawkeye pentru Hollywood Reporter duminică seară.

„Familia lui este alături de el și primește îngrijire excelentă”, au adăugat aceștia.

Deadline a raportat că Renner a fost transportat cu avionul la spital.

Actorul în vârstă de 51 de ani a fost nominalizat la două premii Oscar de-a lungul carierei sale de actor, pentru interpretările din The Hurt Locker și The Town. El a devenit cunoscut pentru portretizarea super-eroului Clint Barton, cunoscut și sub numele de Hawkeye, în filmele Marvel și pentru rolul său în seria Mission Impossible.

Renner deține o fermă lângă Lacul Tahoe, în munții Sierra Nevada. Regiunea care a fost lovită de o furtună de iarnă în noaptea de Revelion, în care 35.000 de case au pierdut curent. O mare parte din SUA a fost lovită de „ viscolul secolului” în ultima săptămână, cel puțin 60 de persoane au murit în țară .

Pe 13 decembrie, Renner a împărtășit pe Twitter o fotografie cu zăpadă din zonă, scriind: „Zăpezile de la Lacul Tahoe nu sunt de glumă”.

Lake Tahoe snowfall is no joke #WinterWonderland pic.twitter.com/6LBG9DsLAU — Jeremy Renner (@JeremyRenner) December 12, 2022