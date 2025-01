Biden spune că „armele au tăcut” în Gaza

Biden a vorbit în Carolina de Sud, după eliberarea a trei ostatici israelieni din Gaza.

„După atâta durere, distrugere, pierderi de vieți omenești astăzi, armele din Gaza au tăcut”, spune el.

El spune că sute de camioane intră în Gaza „în timp ce vorbesc”.

„Acestea transportă asistență pentru civilii care au suferit enorm de pe urma războiului pe care Hamas l-a început la 7 octombrie 2023, acum aproape 15 luni”. Regiunea, spune el, a fost „fundamental transformată”.

„Eliberarea ostaticilor este rezultatul unei politici eficiente și bazate pe principii pe care am prezidat-o timp de luni de zile. Și am obținut-o. Am ajuns aici fără un război mai amplu în Orientul Mijlociu, pe care mulți l-au prezis. Și acum revine următoarei administrații să îi ajute să pună în aplicare acest acord”, a mai spus Biden.

(sursa: Mediafax)