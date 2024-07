Joe Biden este bolnav de Parkinson? Ce spune medicul președintelui american

Joe Biden nu a prezentat niciun simptom al bolii Parkinson, a explicat medicul său într-o scrisoare publicată după ce s-a aflat că un specialist l-a vizitat pe președinte de mai multe ori în ultimul an, anunță Sky News.

Potrivit The New York Times, jurnalele vizitatorilor Casei Albe arată că doctorul Kevin Cannard, un neurolog specializat în tulburări de mișcare și care a publicat recent o lucrare despre boala Parkinson, a vizitat Casa Albă de opt ori din vara trecută până în primăvara acestui an.

Cu toate acestea, medicul personal al lui Biden, Kevin O'Connor, a publicat o scrisoare în care a insistat că „Președintele Biden nu a consultat un neurolog în afara controlului său anual”.

Preocupările cu privire la sănătatea președintelui SUA au crescut după gafele lui Biden în dezbaterea cu Donald Trump. Numeroși democrați i-au cerut președintelui să renunțe la cursa electorală. În replică, Joe Biden le-a trimis o scrisoare democraților din Congres. El a spus că s-a „angajat ferm” în campania sa de realegere și a promis că va rămâne în competiția împotriva lui Trump.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)