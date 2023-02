Joe Biden salută faptul că Ucraina rămâne independentă şi afirmă că Rusia nu va câştiga războiul

"Astăzi, la un an de când bombele au început să cadă, Ucraina este încă independentă şi liberă. (...) Repet astăzi ceea ce am spus în urmă cu un an, când Rusia a invadat Ucraina. Un dictator care vrea să reconstruiască un imperiu nu va şterge dragostea oamenilor pentru libertate. Brutalitatea nu va zdrobi niciodată voinţa oamenilor liberi", a declarat preşedintele Biden, într-un mesaj postat pe Twitter.

"Ucraina nu va fi niciodată o victorie pentru Rusia. Niciodată", a insistat liderul de la Casa Albă.

(sursa: Mediafax)