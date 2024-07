Boala umană a bombei cu ceas: Julia, o fetiță de 4 ani, cu o boală genetică rară, evacuată în Abu Dhabi, fără părinți, din Fâșia Gaza

Povestea micuței Julia a început în urmă cu două luni, când o familie din Washington, al cărei copil suferă de aceeași afecțiune, a făcut eforturi intense pentru a o ajuta să primească tratament.

Boala de care suferă Julia se numește hemiplegie alternantă a copilăriei (AHC) și este cunoscută și sub numele de „boala umană a bombei cu ceas" din cauza crizelor severe pe care le poate declanșa.

După săptămâni de eforturi susținute, Julia a primit în sfârșit permisiunea de a părăsi Gaza, alături de alți copii care aveau nevoie urgentă de îngrijiri medicale. Evacuarea a fost coordonată de organizația caritabilă Palestine Children's Relief Fund (PCRF).

Părinților Juliei li s-a refuzat permisiunea de a părăsi Gaza. În ultimul moment, doar mătușa adolescentă a fetiței a primit aprobarea de a o însoți.

Julia a fost transportată mai întâi în Egipt, apoi cu un zbor medical către Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite. Inițial, fetița a răspuns bine la tratament, dar recent a suferit o criză majoră și se află acum la terapie intensivă.

Părinții Juliei, Amjad și Maha, rămân în Gaza împreună cu sora mai mare a fetiței, în vârstă de 6 ani. Ei sunt extrem de îngrijorați și suferă din cauza separării de fiica lor bolnavă. Comunică cu Julia prin apeluri video, dar situația este dificilă pentru întreaga familie.

„Inima noastră este atașată de Julia pentru că ea este departe de noi și nu dormim bine pentru că ne gândim atât de mult la ea. Julia plânge de durere, iar când ne uităm la ea plângând, soția mea plânge imediat. Sunt unele videoclipuri pe care le șterg pentru că nu vreau ca soția mea să le vadă, deoarece este foarte dureros pentru ea. Eu pot să-mi ascund sentimentele și să îndur puțin, dar soția mea nu poate”, a declarat tatăl Juliei, Amjad, pentru Sky News.

Julia rămâne internată la secția de terapie intensivă a spitalului din Abu Dhabi, dar dă semne de îmbunătățire.

4-year-old Palestinian Julia Abu Zeiter suffers from a rare 'one in a million' illness. She lost access to treatment due to the war in Gaza. Now evacuated to a floating hospital run by the UAE, she represents the 'invisible victims' of the ongoing conflict. pic.twitter.com/oAVrKmAMyF