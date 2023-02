Șocant: O jurnalistă de la o televiziune din Florida, ucisă în timp ce relata de la locul unei crime

Un reporter și un copil de nouă ani au fost împușcați mortal lângă Orlando, aproape de locul unei crime care a avut loc cu câteva ore înainte, potrivit BBC. Un alt reporter și mama fetei au fost împușcați și răniți de bărbatul înarmat, care este suspectul principal și la prima crimă, a anunțat poliția.

Cei doi jurnaliști de la Spectrum News 13 făceau un reportaj despre uciderea unei femei în vârstă de 20 de ani care a fost împușcată mortal în interiorul unei mașini. După ce i-a atacat pe jurnaliști, bărbatul în vârstă de 19 ani a intrat într-o casă și le-a împușcat pe fată și pe mama acesteia.

Mama se află la spital în stare critică, au anunțat polițiștii. Alți jurnaliști aflați în apropiere au acordat primul ajutor victimelor. Anchetatorii nu au aflat încă de ce au fost atacați jurnaliștii.

Bărbatul înarmat a fost reținut de polițiști.

