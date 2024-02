Președinta Ungariei a demisionat

Această decizie vine după ce, potrivit sursei citate, Katalin Novak a fost supusă unor presiuni tot mai mari din cauza grațierii unui bărbat care a ajutat la mușamalizarea unui caz de abuz sexual într-un centru pentru copii.

"Am făcut o greșeală... Astăzi este ultima zi în care mă adresez vouă în calitate de președinte", a declarat Novak într-un discurs difuzat de televiziunea de stat.

"Am luat decizia de a acorda grațierea în aprilie anul trecut considerând că deținutul nu a abuzat de vulnerabilitatea copiilor pe care i-a supravegheat. Am făcut o greșeală, deoarece grațierea și lipsa de motivare au fost potrivite pentru a declanșa îndoieli cu privire la toleranța zero care se aplică în cazul pedofiliei", a declarat Novak.

Săptămâna aceasta, partidele de opoziție maghiare au cerut demisia lui Novak din cauza acestui caz, iar vineri o mie de manifestanți s-au adunat în fața biroului acesteia, cerându-i demisia.

În încercarea de a limita efectele politice, premierul Viktor Orban, prin partidul său, Fidesz, care începe campania pentru alegerile europarlamentare din iunie, a depus joi în parlament un amendament constituțional care îl privează pe președinte de dreptul de a-i grația pe cei care comit infracțiuni împotriva copiilor.

Sâmbătă, fostul ministru al Justiției din cabinetul Orban, Judit Varga, care era așteptată să conducă lista Fidesz pentru alegeri și care a semnat și ea grațierea, a arătat pe Facebook că va demisiona din funcția de parlamentar Fidesz, asumându-și responsabilitatea pentru această decizie.

(sursa: Mediafax)