Catherine, Prințesa de Wales, a dezvăluit că are cancer și se află în „stadiile incipiente” ale tratamentului

Anunțul, pe care prințesa l-a descris ca fiind „o șoc uriaș", a venit într-un mesaj video. Știrea a venit la două luni după ce ea s-a retras temporar din viața publică, după ce Palatul Kensington a declarat la momentul respectiv că a suferit o intervenție chirurgicală pentru o afecțiune abdominală non-canceroasă.

„În ianuarie, am suferit o intervenție chirurgicală majoră abdominală la Londra și la momentul respectiv, s-a crezut că afecțiunea mea nu era cancerigenă", a spus Catherine, în vârstă de 42 de ani, care este căsătorită cu moștenitorul tronului britanic, Prințul William.

„Intervenția chirurgicală a fost un succes. Cu toate acestea, testele după operație au arătat că cancerul era prezent. Echipa mea medicală mi-a recomandat, prin urmare, să urmez un tratament preventiv cu chimioterapie și acum sunt în stadiile incipiente ale acestui tratament."

Kate a continuat că diagnosticul ei a fost „un șoc uriaș" și că „William și cu mine am făcut tot ce am putut pentru a procesa și gestiona aceasta în privat în interesul familiei noastre tinere."

Prințesa a adăugat: „După cum vă puteți imagina, acest lucru a durat ceva timp. Mi-a luat timp să mă refac după o intervenție chirurgicală majoră pentru a începe tratamentul. Dar, cel mai important, ne-a luat timp să le explicăm totul lui George, Charlotte și Louis într-un mod adecvat pentru ei, și să îi asigurăm că voi fi bine."

Kate a spus că le-a spus că "sunt bine și devin mai puternică în fiecare zi concentrându-mă pe lucrurile care mă vor ajuta să vindec; în mintea, corpul și spiritul meu."

Ea l-a lăudat pe Prințul William pentru că a fost alături de ea ca "o sursă mare de confort și asigurare", precum și pentru sprijinul pe care l-a primit din partea publicului.

„Sperăm că veți înțelege că, ca familie, acum avem nevoie de timp, spațiu și intimitate în timp ce îmi completez tratamentul. Munca mea mi-a adus întotdeauna o mare bucurie și aștept cu nerăbdare să mă întorc când voi putea, dar acum trebuie să mă concentrez pe recuperarea completă", a spus prințesa, citată de CNN.

Ea și-a încheiat mesajul sincer spunând că ține și "în gândurile ei pe toți cei ale căror vieți au fost afectate de cancer".

"Pentru toți cei care se confruntă cu această boală, în orice formă, vă rog să nu pierdeți credința sau speranța. Nu sunteți singuri", a concluzionat Kate.

Anunțul reprezintă o lovitură devastatoare pentru monarhia britanică, în condițiile în care Regele Charles al III-lea este în prezent în tratament pentru un cancer nespecificat, fapt anunțat de Palatul Buckingham la începutul lunii februarie.

Actualizarea privind starea de sănătate a prințesei a venit după ce Kate a suferit cu succes o intervenție chirurgicală abdominală pe 16 ianuarie. Ea a rămas într-un spital din Londra timp de 13 zile după procedură și, la recomandarea medicului, a fost departe de obligațiile publice în timpul recuperării sale.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK