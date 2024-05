Kevin Spacey dezminte noile acuzaţii de agresiune sexuală

În acest documentar, intitulat "Spacey Unmasked", care va fi difuzat în două părţi, luni şi marţi, pe canalul britanic Channel 4, zece bărbaţi vorbesc despre acţiunile considerate indecente ale actorului.



Anul trecut, starul din "House Of Cards", dublu câştigător al premiului Oscar pentru rolurile din "American Beauty", respectiv "Usual Suspects", a fost exonerat într-un proces de la Londra, care a făcut senzaţie, în urma acuzaţiilor de agresiune sexuală formulate de patru bărbaţi.



Într-un interviu cu jurnalistul britanic Dan Wootton, fost angajat al canalului GB News, publicat pe internet înainte de difuzarea documentarului, Kevin Spacey a negat orice comportament ilegal.



"Îmi asum întreaga responsabilitate pentru comportamentul şi acţiunile mele din trecut, dar nu pot şi nu îmi voi cere scuze cuiva care a inventat lucruri despre mine sau a exagerat poveşti despre mine", a declarat vedeta în înregistrarea video de peste o oră şi jumătate.



Spacey a recunoscut că a întreţinut relaţii sexuale cu bărbaţi "care credeau că vor avansa în carieră printr-o relaţie cu mine", dar "nu i-am spus niciodată nimănui că îl voi ajuta în carieră în schimbul unor favoruri sexuale", s-a apărat actorul cu fermitate, acuzând canalul că i-a oferit doar şapte zile pentru a veni cu propria versiune referitoare la faptele care, în cazul unora dintre persoanele implicate, datează din urmă cu aproape 50 de ani.



Acuzat, de asemenea, de agresiune sexuală în Statele Unite, Kevin Spacey a fost găsit nevinovat în 2022 de o instanţă civilă din New York. Şi în 2019, într-un alt caz, au fost retrase acuzaţiile formulate împotriva lui.



Aceste acuzaţii, formulate la momentul mişcării #MeToo, au pus capăt carierei aflată la apogeu a actorului, cunoscut în special din serialul Netflix "House of Cards".