Moscova apreciază implicarea Casei Albe: Kremlinul laudă eforturile lui Donald Trump de a media pacea

Declarațiile vin pe fondul intensificării atacurilor și al presiunilor diplomatice legate de războiul ruso-ucrainean, scrie Reuters.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat că Rusia este „profund recunoscătoare” pentru eforturile de mediere ale Washingtonului în conflictul din Ucraina.

Totuși, acesta a subliniat că o astfel de implicare devine problematică atunci când Statele Unite sunt percepute ca fiind implicate de partea uneia dintre tabere.

„Este imposibil să faci astfel de eforturi în timp ce ești implicat în război de partea uneia dintre părți”, a declarat Peskov.

El a adăugat că partea rusă consideră că echipa de negociatori a SUA înțelege această realitate și este pe deplin conștientă de implicațiile poziției sale.

Discuțiile diplomatice în curs

Declarațiile Kremlinului au venit în contextul în care publicația The Kyiv Independent a relatat că Ucraina, care și-a intensificat atacurile asupra rafinăriilor de petrol din Rusia, ar fi obținut sprijinul președintelui Trump pentru a acționa „mai îndrăzneț” în campania sa militară.

Obiectivul acestei strategii ar fi exercitarea de presiuni asupra Moscovei pentru a o determina să accepte negocieri reale și substanțiale.

Kremlinul a respins însă aceste informații, calificându-le drept inexacte și reafirmând că dialogul cu partea americană continuă pe tema unei posibile soluționări a conflictului.

Între diplomație și conflict

Peskov a precizat că Rusia pornește de la premisa că discuțiile cu negociatorii americani vor continua în perioada următoare, în ciuda diferențelor de poziție privind conflictul.

În paralel, situația de pe front rămâne tensionată, cu atacuri reciproce și intensificarea operațiunilor militare, ceea ce complică eforturile internaționale de mediere. Moscova insistă că orice proces diplomatic trebuie să țină cont de realitățile de pe teren și de echilibrul dintre părțile implicate.

(sursa: Mediafax)