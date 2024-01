Labirintul ororilor: Israelienii au descoperit în Gaza un tunel în care au fost ținuți ostatici, printre care și un copil

Soldații au găsit o zonă de detenție, cinci camere înguste în spatele unor gratii metalice, toalete, saltele și chiar desene făcute de un copil ostatic care a fost eliberat în timpul unui armistițiu din noiembrie, a declarat purtătorul de cuvânt al armatei, contraamiralul Daniel Hagari.

Niciun ostatic nu se afla în zonă când a fost făcută descoperirea.

Armata a publicat fotografii din labirintul subteran.

Intrarea în tunel, a declarat Hagari, se afla în casa unui membru Hamas. Soldații au intrat în tunel, unde s-au întâlnit cu teroriștii, angajându-se într-o luptă care s-a încheiat cu eliminarea acestora, a mai spus contraamiralul.

„Potrivit mărturiilor pe care le avem, aproximativ 20 de ostatici au fost ținuți în acest tunel în diferite momente, în condiții dure, fără lumină naturală, într-un aer dens, cu puțin oxigen și cu o umiditate teribilă care face dificilă respirația”, a mai spus el.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Khan Yunis,documentation of a tunnel where our abductees were kept.The Palestinians in Gaza have built a network of tunnels of up to 700 km,so there is still a huge amount of work ahead of us. It could take up to five years.These videos should be distributed all over the world. pic.twitter.com/PAjwoLreme