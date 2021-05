Liderii europeni și africani solicită un nou acord pentru Africa

Hepta

PARIS - Pandemia COVID-19 ne-a învățat că nu mai putem trata crizele aparent îndepărtate ca probleme ce nu ne interesează. Ceea ce se întâmplă punctual oriunde în lume poate afecta oamenii de pretutindeni. De aceea este atât de importantă abordarea impactului și a moștenirii lăsate de pandemie în Africa.

Deși Africa a suferit mai puține cazuri și decese de COVID-19 decât alte zone ale lumii, impactul pandemiei asupra continentului ar putea fi mai puternic, adânc înrădăcinat și destabilizator pentru întreaga planetă. Într-un singur an, pandemia a oprit brusc un sfert de secol de creștere economică constantă, a perturbat lanțurile valorice și a provocat o salt fără precedent al inegalității și a sărăciei.

Dar nu numai Africa riscă să piardă oportunitatea de a ieși din criza COVID-19. Economia globală ar putea pierde unul dintre viitorii ei factori de creștere.

Africa are tot ce este necesar pentru a depăși criza produsă de pandemie și a conduce lumea către un nou ciclu de creștere durabilă: tineri întreprinzători și inovatori, resurse naturale care pot fi puse la dispoziția unei baze industriale locale și un extrem de ambițios proiect de integrare continentală. Dar Africa nu are instrumentele necesare pentru a-și reveni dintr-o criză pe cât de neașteptată pe atât de uriașă.

În timp ce Fondul Monetar Internațional estimează că țările africane vor avea nevoie de o finanțare suplimentară de 285 miliarde de dolari până în 2025, nu există un plan sau mecanism de redresare în vigoare pentru a asigura aceste resurse. În timp ce alte regiuni înregistrează deja semne de rapidă redresare economică, incapacitatea Africii de a combate cu aceleași pârghii pandemia ar putea alimenta o criză economică și socială care le va refuza tinerilor oportunitățile de care au nevoie și pe care le merită.

Solidaritatea internațională a început să dea rezultate la scurt timp după ce a început pandemia. Plățile pentru serviciile datoriei pentru cele mai sărace țări au fost suspendate în cadrul G20 și a fost pusă la dispoziție asistență financiară excepțională de la FMI, Banca Mondială și alți donatori, inclusiv Europa.

Dar instituțiile care au susținut zeci de ani solidaritatea internațională își ating acum limitele. Acestea au fost slăbite pe termen scurt de inegalități uriașe în ceea ce privește accesul la vaccinuri. Sunt vlăguite și de divergențele economice majore, pe care nicio măsură de urgență nu pare capabilă să le oprească.

De aceea este nevoie de un nou cadru, un New Deal ambițios și îndrăzneț. Și primul test al acestei inițiative trebuie să fie accesul la vaccinurile COVID-19. Prin intermediul COVAX, pilonul de vaccin dezvoltat de “Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator” de către comunitatea internațională și de către grupul de lucru pentru achiziționarea vaccinurilor din Africa, sute de milioane de doze vor fi livrate în acest continent în lunile următoare. Dozele precomandate de vaccinuri sunt împărțite prin canale multilaterale, protecția lucrătorilor din domeniul sănătății fiind prioritatea principală.

Dar nu este suficient. Vaccinarea este cea mai importantă politică economică a lumii în acest moment: beneficiile sale sunt măsurate în trilioane (mii de miliarde), iar costurile sale în miliarde. Este cea mai rentabilă investiție pe termen scurt. Prin urmare, trebuie să mobilizăm instrumente financiare inovatoare pentru a crește finanțarea pentru Accelerator ACT, pentru a atinge obiectivul de acoperire a vaccinării din Africa, stabilit la 60-70% de către Centrele Africane pentru Controlul și Prevenirea Bolilor. Facem apel la FMI să recunoască utilizarea drepturilor speciale de tragere (DST, “moneda” Fondului) pentru finanțarea acestui efort.

Mai mult, așa cum afirmă Declarația de la Roma a Summitului Global pentru Sănătate, care a avut loc pe 21 mai, cheia pentru combaterea pandemiilor viitoare este transferul nu numai al licențelor, ci și al expertizei către producătorii de vaccinuri din țările în curs de dezvoltare. În așteptarea încheierii unui acord privind proprietatea intelectuală în curs de negociere la Organizația Mondială a Comerțului, Africa trebuie să poată produce vaccinuri utilizând tehnologia ARN mesager (ARNm) și să încheie un acord, în cadrul OMC, cu privire la aspectele legate de comerț ale regimului drepturilor de proprietate intelectuală (TRIPS). Odată cu impulsul summitului de la Paris pentru liderii africani, europeni și financiari, desfășurat pe 18 mai, astfel de parteneriate de producție vor fi finanțate și vor continua în următoarele luni.

A doua componentă a unui New Deal pentru Africa este investiția pe scară largă în sănătate, educație și lupta împotriva schimbărilor climatice. Trebuie să permitem Africii să separe aceste cheltuieli de cheltuielile pentru securitate și investiții în infrastructură, împiedicând continentul să cadă într-un nou ciclu de datorii excesive. Pe termen scurt, în ciuda succesului spectaculos al anumitor țări africane în exploatarea piețelor internaționale de capital, creditorii privați nu vor furniza resursele financiare necesare.

Africa are nevoie de un puternică “injecție” de încredere. Summitul de la Paris ne-a permis să consolidăm un acord privind o nouă alocare a DST de 650 miliarde dolari, din care 33 miliarde dolari vor fi destinate țărilor africane. Acum vrem să mergem și mai departe cu două angajamente voluntare.

În primul rând, avem nevoie de un angajament din partea altor țări pentru a mobiliza o parte din alocația lor DST pentru Africa. Ca prim pas, această redirecționare a resurselor ar permite eliberarea unui prag inițial de 100 de miliarde de dolari pentru Africa (și țările vulnerabile din alte părți).

În al doilea rând, instituțiile africane trebuie să fie implicate în utilizarea acestor DST pentru a sprijini redresarea și progresul continentului către atingerea Obiectivelor de dezvoltare durabilă din 2030. Acest lucru, la rândul său, poate deschide calea pentru o revizuire a arhitecturii noastre financiare internaționale care să acorde o pondere mai mare instituțiilor africane.

Facem apel la toți membrii comunității internaționale să își asume acest dublu angajament.

În cele din urmă, trebuie să ne concentrăm asupra principalului atu al Africii: dinamismul său antreprenorial. Întreprinderile foarte mici, mici și mijlocii ale continentului sunt linia de salvare a viitorului pentru femeile și tinerii africani, dar sectorul privat este prizonier sub-finanțării și al relațiilor informale de afaceri. Acesta este motivul pentru care trebuie să ne concentrăm pe îmbunătățirea accesului antreprenorilor africani la finanțare, vizând cele mai importante faze ale proiectelor lor, în special demararea acestora.

Scopul summitului de la Paris a fost de a obține un acord cu privire la patru obiective: accesul universal la vaccinurile COVID-19, inclusiv prin producția în Africa; consolidarea pozițiilor și rolurilor instituțiilor pan-africane în cadrul unei noi arhitecturi financiare internaționale; relansarea investițiilor publice și private; și sprijinirea finanțării la scară largă a sectorului privat african. Sarcina noastră în lunile următoare va fi să promovăm aceste obiective în forurile internaționale și ca parte a viitoarei perioade de șase luni când Franța va deține președinția Consiliului Uniunii Europene.

Acest comentariu este semnat și de António Costa, prim-ministru al Portugaliei; Pedro Sánchez Pérez-Castejón, prim-ministru al Spaniei; Alexander De Croo, prim-ministru al Belgiei; Charles Michel, președintele Consiliului European; Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene; Mohammed bin Salman, prințul moștenitor al Arabiei Saudite; Mohammed bin Zayed, prințul moștenitor al Emiratului Abu Dhabi; Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, președintele Republicii Democrate Congo și președinte al Uniunii Africane; Faure Gnassingbé, președintele Togo; Alassane Ouattara, președinte al Coastei de Fildeș; Abdel Fattah el-Sisi, președintele Egiptului; Filipe Nyusi, președintele Mozambicului; Muhammadu Buhari, președintele Nigeria; Roch Marc Christian Kaboré, președintele Burkina Faso; Azali Assoumani, președintele Comorelor; Nana Akufo-Addo, președintele Ghana; João Lourenço, președintele Angolei; Sahle-Work Zewde, președintele Etiopiei; Mohamed Ould el Ghazouani, președintele Mauritaniei; Kaïs Saïed, președintele Tunisiei; Bah N’Daw, fost președinte al Mali; Mohamed Bazoum, președintele Nigerului; Albert Pahimi Padacke, prim-ministru al Ciadului; Abdalla Hamdok, prim-ministru al Sudanului; Denis Sassou Nguesso, președintele Republicii Congo; Patrice Talon, președintele Beninului; Paul Biya, președintele Camerunului; și Moussa Faki, președintele Comisiei Uniunii Africane.

De Emmanuel Macron, Paul Kagame, Cyril Ramaphosa și Macky Sall

Emmanuel Macron este președintele Franței.

Paul Kagame este președintele Ruandei.

Cyril Ramaphosa este președintele Africii de Sud.

Macky Sall este președintele Senegalului.

Drepturi de autor: Project Syndicate, 2021.www.project-syndicate.org

Traducere, adaptare și editare: Daniel Apostol, ClubEconomic.ro

That is why a new framework, an ambitious and bold New Deal, is needed. And the first test of this initiative must be access to COVID-19 vaccines. Through COVAX, the vaccine pillar of the international community’s Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator, and the African Vaccine Acquisition Task Team, hundreds of millions of doses will be delivered to Africa in the months ahead. Pre-ordered doses of vaccines are being shared via multilateral channels, with protection of health-care workers the top priority.

But it is not sufficient. Vaccination is the world’s most important economic policy at this moment: its benefits are measured in trillions, its cost in billions. It is the highest-yielding investment in the short term. We must therefore mobilize innovative financial instruments to increase funding for the ACT Accelerator, in order to reach Africa’s vaccination coverage target, set at 60-70% by the Africa Centres for Disease Control and Prevention. We call on the IMF to recognize the use of special drawing rights (SDRs, the Fund’s unit of account) to finance this effort.

Moreover, as the Rome Declaration of the Global Health Summit held on May 21 affirms, the key to combating future pandemics is transferring not only licenses but also expertise to developing country vaccine producers. Pending the conclusion of an agreement on intellectual property currently under negotiation at the World Trade Organization, Africa must be able to produce vaccines using messenger RNA (mRNA) technology and break a deal, within the WTO, on the Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) regime. With the impetus of the Paris summit for African, European, and financial leaders, held on May 18, such production partnerships will be financed and move ahead in the coming months.

The second component of a New Deal for Africa is large-scale investment in health, education, and the fight against climate change. We must allow Africa to ring-fence this spending from outlays for security and infrastructure investment, preventing the continent from falling into a new cycle of excessive debt. In the short term, despite certain African countries’ spectacular success at tapping international capital markets, private creditors will not provide the necessary financial resources.

Africa needs a positive confidence shock. The Paris summit has enabled us to consolidate an agreement on a new $650 billion allocation of SDRs, $33 billion of which will go to African countries. Now we want to go even further with two voluntary commitments.

First, we need a commitment by other countries to mobilize part of their SDR allocations for Africa. As a first step, this re-channeling of resources would enable an initial threshold of $100 billion to be freed up for Africa (and vulnerable countries elsewhere).

Second, African institutions must be involved in the use of these SDRs to support the continent’s recovery and progress toward achieving the 2030 Sustainable Development Goals. This, in turn, may pave the way for an overhaul of our international financial architecture that gives greater weight to African institutions.

We call on all members of the international community to make this double commitment.

Finally, we must focus on Africa’s main asset: its entrepreneurial dynamism. The continent’s very small, small, and medium-size enterprises are the lifeline to the future for African women and young people, but the private sector is hostage to informality and under-financing. This is why we must focus on improving African entrepreneurs’ access to financing by targeting their projects’ most crucial phases, particularly start-up.

The goal of the Paris summit was to gain agreement on four goals: universal access to COVID-19 vaccines, including via production in Africa; strengthening pan-African institutions’ positions and roles within a new international financial architecture; relaunching public and private investment; and supporting large-scale financing of the African private sector. Our task in the months ahead will be to advance these goals in international fora and as part of France’s upcoming six-month term as president of the Council of the European Union.

This commentary is also signed by António Costa, Prime Minister of Portugal; Pedro Sánchez Pérez-Castejón, Prime Minister of Spain; Alexander De Croo, Prime Minister of Belgium; Charles Michel, President of the European Council; Ursula von der Leyen, President of the European Commission; Mohammed bin Salman, Crown Prince of Saudi Arabia; Mohammed bin Zayed, Crown Prince of the Emirate of Abu Dhabi; Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, President of the Democratic Republic of the Congo and Chair of the African Union; Faure Gnassingbé, President of Togo; Alassane Ouattara, President of Ivory Coast; Abdel Fattah el-Sisi, President of Egypt; Filipe Nyusi, President of Mozambique; Muhammadu Buhari, President of Nigeria; Roch Marc Christian Kaboré, President of Burkina Faso; Azali Assoumani, President of the Comoros; Nana Akufo-Addo, President of Ghana; João Lourenço, President of Angola; Sahle-Work Zewde, President of Ethiopia; Mohamed Ould el Ghazouani, President of Mauritania; Kaïs Saïed, President of Tunisia; Bah N’Daw, Former President of Mali; Mohamed Bazoum, President of Niger; Albert Pahimi Padacke, Prime Minister of Chad; Abdalla Hamdok, Prime Minister of Sudan; Denis Sassou Nguesso, President of the Republic of the Congo; Patrice Talon, President of Benin; Paul Biya, President of Cameroon; and Moussa Faki, Chair of the African Union Commission.

Emmanuel Macron is President of France. Paul Kagame is President of Rwanda. Cyril Ramaphosa is President of South Africa. Macky Sall is President of Senegal.

Copyright: Project Syndicate, 2021.

www.project-syndicate.org