Lituania va oferi copiilor instruire cu drone pentru a contracara amenințarea Rusiei

Într-o inițiativă comună a ministerelor apărării și educației, guvernul a declarat că speră să învețe peste 22.000 de persoane, inclusiv elevi, abilități de utilizare a dronelor, ca parte a unei încercări de „extindere a antrenamentului pentru rezistența civilă”.

Guvernul a anunțat că programul va fi adaptat diferitelor grupe de vârstă, elevii de clasele a treia și a patra, cu vârste cuprinse între opt și 10 ani, învățând să construiască și să piloteze drone simple. Elevii de liceu vor proiecta și fabrica componente pentru drone și vor învăța cum să construiască și să piloteze drone avansate.

La fel ca vecinii săi Estonia și Letonia, Lituania, o țară cu 2,8 milioane de locuitori care se învecinează cu enclava rusă Kaliningrad și cu Belarus, aliatul Moscovei, se află în alertă maximă de război încă de la invazia la scară largă a Ucrainei de către Vladimir Putin.

Ministrul apărării, Dovilė Šakalienė, a declarat: „Plănuim ca 15.500 de adulți și 7.000 de copii să dobândească abilități de control al dronelor până în 2028. În septembrie vom deschide centre de control al dronelor în Jonava, Tauragė și Kėdainiai și vom deschide încă șase centre de instruire pentru drone în alte regiuni ale Lituaniei până în 2028.”

Instruirea va fi condusă de sindicatul pușcașilor lituanieni în colaborare cu agenția lituaniană de educație non-formală, care va instrui copiii din școlile primare și secundare.

Tomas Godliauskas, viceministrul apărării naționale al Lituaniei, a declarat că instruirea va lua forma unor cursuri extracurriculare care vor aprofunda „alfabetizarea tehnică” a copiilor.

Lituania și-a sporit atenția asupra tehnologiei dronelor, acestea fiind utilizate pe scară largă pentru combaterea dronelor peste granițele sale, după două incidente din iulie, când două drone suspectate de a fi rusești au trecut din Belarus pe teritoriul lituanian.

