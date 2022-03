Live TEXT Război în Ucraina, ziua 15. Negocieri ruso-ucrainene în Antalya

Update 10.10 Cladirea sectiei de politie din Chugaev, Harkov

Update 10.00 La Brovari, in regiunea Skadovsk se dau lupte grele

Update 09.56 Continuă atacurile asupra infrastructurii militare ucrainene.

În total, 2.911 infrastructuri militare ale Ucrainei au fost distruse în timpul operațiuni. Printre acestea: 97 de avioane, 107 de vehicule aeriene fără pilot, 141 de sisteme de rachete antiaeriene de apărare aeriană, 86 de posturi radar, 986 de tancuri și alte vehicule blindate de luptă, 107 sisteme de rachete cu lansare multiplă, 368 de tunuri și mortiere de artilerie de câmp, 749 de vehicule militare speciale, a comunicat in urma cu sase minute Ministerul rus al Apararii

Update 09.40 Intrarea in Kiev dinspre Irpen a fost inchisa cu mine antitanc si copaci pusi pe mijloicul drumului

Update 09.30 Aseara, localitatea Trostyanets din regiunea Sumi, a fost din nou bombardată

Update 09.20 Alimentarea vehiculelor de sprijin - rachete, artilerie - in timpul luptei. Frontul Harkov

Update 09.15 In localitatile ucrainene, genistii mesteresc fara oprire la bombele care sunt cazute pe strazi ori prin case. Operatiunile de dezamorsare sunt complicate avand in vedere multimea si tipul proiectilelor. Munca se face chiar si in timpul bombardamentelor

Update 09.10 Distractie ruseasca intr-un sat ucrainean

Update 09.05 Cozi ordonate in gara de la Lvov. Oamenii pleaca spre vest

Update 09.00 Cozi la benzina in Moldova, România

Update 08.50 In apropiere de Borodyanka, regiunea Kiev. Artileria ucraineana distruge blindate rusesti

Update 08.40 Trupele ruse arboreaza pe langa steagurile comuniste, cu secera si ciocanul, so drapelele folositein al doilea razboi mondial. Pe un lansator de rachete se poate vedea steagul rosu, al victoriei cu citat al liderilor comunisti

Update 08.30 Cinematograful ucrainean va fi prezentat în stațiile de metrou Kiev, care servesc acum drept adăpost împotriva rachetelor și bombardamentelor rusești. Acest lucru a fost raportat de Administrația de Stat a orașului Kiev.

Serghei Lavrov, Dmytro Kuleba au ajuns în Turcia, unde vor discuta modalităţi de oprire a conflictului

Miniştrii de Externe ai Rusiei şi Ucrainei, Serghei Lavrov, şi Dmytro Kuleba, au ajuns în urmă cu puţin timp în Turcia, unde joi vor avea o întrevedere organizată de Administraţia de la Ankara în efortul de oprire a confruntărilor militare ruso-ucrainene.

Serghei Lavrov a ajuns în Turcia miercuri seară, iar ministrul ucrainean de Externe, Dmytro Kuleba, după câteva ore, în cursul nopţii, conform BBC News.

Serghei Lavrov şi Dmytro Kuleba se vor întâlni, joi, în oraşul Antalya, la invitaţia ministrului turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, în cadrul acţiunilor pentru obţinerea unui acord de oprire a confruntărilor militare ruso-ucrainene.

Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a insistat de mult timp să organizeze contacte diplomatice între Rusia şi Ucraina. Serghei Lavrov şi Dmytro Kuleba vor participa la Forumul Diplomatic din Antalya, iar Administraţia Turciei a profitat de această oportunitate pentru organizarea unei întâlniri în sensul opririi conflictului militar din Ucraina.

SUA estimează că au murit până la 6.000 de soldați ruși

Estimarea oficială a SUA privind numărul rușilor uciși în primele două săptămâni de război este de aproximativ 5.000 - 6.000.

Numărul răniților este estimat la aproximativ 15.000-18.000 și se presupune că rata răniților este, de regulă, de trei ori mai mare decât cea a celor uciși, au declarat oficiali pentru CBS News.

Un oficial american care a dorit să-și păstreze anonimatul a calificat această proiecție drept „o pierdere foarte, foarte semnificativă" și a comparat rata de mortalitate cu cea a unor bătălii din al Doilea Război Mondial.

Ucraina a susținut că 12.000 de soldați ruși au murit în luptă. Săptămâna trecută, Rusia a declarat că mai puțin de 500 dintre soldații săi au murit în Ucraina.

SUA nu consideră oportună trimiterea de avioane Ucrainei,din cauza riscului unui conflict NATO-Rusia

Administraţia Joseph Biden nu susţine, în momentul de faţă, propunerea Poloniei privind trimiterea de avioane de vânătoare MiG-29 Ucrainei, apreciind că aceste capabilităţi nu ar modifica eficienţa Forţelor Aeriene ucrainene, ci ar genera "riscuri majore" privind un conflict direct NATO-Rusia.

Departamentul american al Apărării a prezentat, miercuri seară, evaluările privind eficienţa unui eventual transfer de avioane de vânătoare MiG-29 Ucrainei. Pentagonul respinsese oricum marţi planul Poloniei de a transfera avioane MiG-29 la Baza americană Ramstein din Germania, pentru a fi trimise apoi Ucrainei, avertizând asupra "complexităţii" operaţiunii logistice şi asupra riscurilor "grave" privind un conflict cu Rusia.

Miercuri, Washingtonul a explicat, conform site-ului Axios.com, că în momentul de faţă nu se pune problema oferirii de avioane de vânătoare Ucrainei. "Apreciem că trimierea de avioane Ucrainei probabil nu ar modifica semnificativ eficienţa Forţelor Aeriene ucrainene în raport cu sfera capabilităţilor ruse. Prin urmare, credem că eficienţa transferului acelor avioane MiG-29 este scăzută", a declarat miercuri John Kirby, purtătorul de cuvânt al Pentagonului.

"Evaluările comunităţii serviciilor de informaţii relevă că transferul avioanelor MiG-29 poate fi interpretată eronat ca fiind o escaladare a conflictului şi ar putea rezulta într-o reacţie semnificativă a Rusiei care ar putea amplifica riscurile unei escaladări militare cu NATO. Prin urmare, apreciem că transferul avioanelor MiG-29 în Ucraina ar genera riscuri majore", a argumentat John Kirby.

"Generozitatea poloneză este evidentă pentru întreaga lume. Dar, în acest moment, credem că furnizarea de avioane militare ar oferi o suplimentare operaţională limitată, însă cu riscuri majore", a subliniat John Kirby.

Statele Unite au oferit deja Ucrainei echipamente militare defensive de milioane de dolari, inclusiv rachete Javelin şi Stinger. Ucraina a cerut statelor occidentale avioane de vânătoare de tip MIG-29, pe care sunt instruiţi piloţii militari ucraineni, pentru a lupta împotriva armatei ruse.