Live TEXT Război în Ucraina, ziua 16. Bombardamente în orașele Luțk și Dnipro. Orașul Ivano-Frankivsk, în vestul Ucrainei, a fost atacat de ruși

Update 09.00 Trupele rusești au deschis noii linii de atac vineri, relatează BBC, care consemnează rachete care au lovit aerodromurile din orașele Lutsk și Ivano-Frankivsk din vestul Ucrainei.

De asemenea, au fost bombardat orașul Dnipro din centrul țării, pentru prima dată de la începutul invaziei, în urmă cu două săptămâni.

❗Around 06:10 in Novokodatsky, a district of #Dnipro, there were three #airstrikes on the city, namely a hit near a kindergarten and an apartment building, and a hit on a two-story shoe factory with subsequent combustion.



Preliminarily one person was killed. pic.twitter.com/IBOvw05m0T