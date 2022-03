Live TEXT Război în Ucraina, ziua 20. UE anunță un nou pachet de sancțiuni împotriva Moscovei

UPDATE 11.56 În această dimineață, Uniunea Europeană a decis în mod oficial un nou set de sancțiuni împotriva Rusiei, fiind al patrulea pachet adoptat de UE de la începutul războiului în Ucraina, potrivit The Guardian. Noul set de măsuri cuprinde, inclusiv înghețarea activelor și interdicția de călătorie pentru Roman Abramovici. Uniunea Europeană va interzice în special exporturile către Rusia de bunuri de lux UE, o măsură concepută ca o lovitură pentru elitele ruseşti.

UPDATE 11.36 Astazi vor fi deschise coridoarele umanitare de evacuare a locuitorilor ucraineni din patru oraşe din regiunea Sumî a Ucrainei (nord-est) a anunţat şeful administraţiei regionale, Dmitri Jiviţki. Coloanele au plecat deja de la Lebedin și Trostyanets, este planificată o coloană de la Konotop.

UPDATE 11:23 19 morți și 9 răniți în urma atacului rușilor asupra turnului TV din Rivne. Vitalii Koval, guvernatorului regiunii Rivne spune că numărul victimelor ar putea crește. Echipele de intervenție și prim-ajutor se află la fața locului, asta chiar dacă atacul a avut loc cu o zi în urmă, respectiv pe 14 martie. Rivne este o capitală regională situată în nord-vestul Ucrainei.

UPDATE 10:53 Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că discuțiile de pace cu Rusia (a patra rundă) se reiau astăzi în Turcia, transmite BBC.Zelenski a mai precizat că forţele ucrainene au putut ajuta luni 3.806 de persoane să fugă din regiunile Luhansk şi Kiev. Totodată, un convoi de 100 de tone de provizii a rămas blocat în Berdiansk, neputând ajunge în oraşul-port asediat Mariupol.Președintele ucrainean a mai spus că trupele ruse sunt „confuze“ și „nu se aşteptau la o asemenea rezistenţă“ din partea Ucrainei.

UPDATE 10:29 Premierii din trei state est-europene ajung, astăzi, la Kiev pentru a se întâlni cu președintele Volodimir Zelenski, în calitate de reprezentanți UE, a anunțat Petr Fila, prim-ministrul Cehiei, scrie Reuters."Scopul vizitei este de a confirma sprijinul fără echivoc al întregii Uniuni Europene pentru suveranitatea şi independenţa Ucrainei. Obiectivul acestei vizite este, de asemenea, de a prezenta un pachet larg de sprijin pentru Ucraina şi pentru ucraineni", a precizat acesta.

UPDATE 10:20 Serhiy Haidai, guvernatorul regiunii Lugansk a anuntat ca patru oameni si-au pierdut viata în urma atacului rusesc de la Rubijne. El a mai declarat că, pe 15 martie, forțele ruse au distrus trei școli si un internat pentru copii cu deficiențe de vedere. Tot astazi a fost bombardat și un spital din orașul Rubijne.

UPDATE 10:10 Mihailo Podoliak, consilier prezidențial al președintelui Volodimir Zelenski, care deține și rolul de șef al delegației de negociere dintre cele două țări, a scris, astăzi, un mesaj dur pe contul său de Twitter.

"A 20-a zi de eroism. Adevărata libertatea vine mereu cu un cost. Restul este neschimbat. Rusia luptă doar cu orașele pașnice, distrugându-le noaptea cu rachete. Armata noastră o bate pe cea rusă în toate direcțiile. Partenerii încă stau deoparte, fiindu-le teamă să devină lideri globali", spune Podoliak.

