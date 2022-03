Live TEXT Război în Ucraina, ziua 23. Mii de civili uciși în Ucraina. Vladimir Putin a ținut un discurs pe stadionul Lujniki din Moscova

Update 21.28 Cum se graieste la Mariupol. Imagini filmate in subsolul unui bloc in urma cu cateva minute

Update 21.11 Mariupol, dupa bombardamentele si luptele groaznice care au avut loc

Update 20.20 La Odesa au loc, acum, bombardamente

Update 20.00 Lituania, Letonia şi Estonia au anunţat, vineri seară, decizii de expulzare a zece diplomaţi ruşi, din cauza unor activităţi incompatibile cu atribuţiile oficiale, în contextul tensiunilor dintre NATO şi Rusia din cauza invaziei militare ruse în Ucraina.

Update 19.40 Lansator Grad distrus in zona Zaporojie

Update 19.12 Cel puţin 816 oameni au fost ucişi în Ucraina, iar alţi peste 1.300 au fost răniţi de la începerea invaziei militare ruse, pe 24 februarie, conform celui mai recent bilanţ anunţat de Naţiunile Unite. Acest bilanţ include doar victimele civile.

"Bilanţul real probabil este considerabil mai mare", a transmis Oficiul ONU pentru Drepturile Omului, precizând că sunt multe date în curs de procesare.

Update 19.10 Moshchun, regiunea Kiev. Încercarea rușilor de a construi un pod de pontoane a esuat din pricina ripostei ucrainene.

Update 18.55 Imagini din localitatea Makarov, regiunea Kiev

Update 18.50 Si Kramatorsk, oras din regiunea Donetk a fost sub bombardament

Update 18.21 Bombardamente puternice rusesti asupra combinatului Azovstal din Mariupol. In interiorul fabricii se afla ultimul punct de aparare ucrainean - cateva grupe din cadrul batalionului Azov

Combinatul Azovstal din Mariupol pic.twitter.com/l4tQoWoA7Z — Jurnalul (@JurnalulN) March 18, 2022

Update 17.49 Un depozit de vopseluri din regiunea Sumi a fost distrus de o racheta ruseasca

Update 16.55 Autoritatile ucrainene au anuntat ca, in apropiere de Trostyanets, regiunea Sumi, fortele de aparare au distrus o intreaga coloana de vehicule militare a Federatiei Rusiei

Update 16.52 Pe malul drept al Niprului, apărătorii Kievului au oprit inamicul la 70 de kilometri de capitală, a declarat Oleksandr Gruzevych, adjunct al șefului de stat major al Comandamentului Forțelor Terestre. Pe malul stâng trupele Federatiei Ruse s-au oprit. În Brovary și Boryspil,nu au mai avut loc atacuri.

Update 16.30 În urma atacului cu rachetă asupra bazei Forțelor Armate ale Ucrainei din Nikolaev, care a avut loc in aceasta dimineata, cel puțin 30 de militari au fost uciși

Update 16.20 La Kiev, rachetele rusesti inca lovesc tinte

Kiev

Update 16.16 Si la Melitopol a mai cazut o racheta neexplodata in curtea unui om. O Tochka U.

Update 16.15 Ce mai cade prin batataturile oamenilor. Regiunea Zaporojie. In imagini: o racheta Grad a fortelor rusesti

Update 16.12 Procuratura Generală a Ucrainei sustine ca de la inceputul agresiunii Rusiei, 109 copii au fost uciși și peste 130 au fost răniți. Numărul victimelor din diferite regioni ar fi: Kiev - 55, Harkov - 34, Donețk - 26, Cernihiv - 29, Mykolaiv - 20, Jytomyr - 15, Sumy - 14 și Herson - 14.

Date prezentate nu sunt concludente deoarece este imposibila realizarea unei inspectii - care sa clarifice informatiile - in zonele in care se duc lupte si in teritoriile pe care armata Federatiei Ruse le-a ocupat

Update 16.10 Comandamentul Forțelor Armate ale Ucrainei a raportat că Rusia a lansat rachete Kalibr asupra Ucrainei chiar și din Marea Caspică

Update 16.00 In timpul discursului lui Putin, in Donetk - zona preluata de separatisti - a explodat un proiectil: 4 morti

Update 15.50 Vladimir Putin a tinut un discurs pe stadionul Lujniki din Moscova. O incâlceala intre politic si muzica. Imaginile aduc aminte de festivitatile congreselor ceausiste ce aveau loc pe stadionul 23 august din Bucuresti

Update 15.40 Izyum a fost aproape șters de pe pamant dupa zilele de lupte. In fiecare zi, localitatea este bombardata

Update 15.30 Militarii rusi fac arestari la Herson

Update 15.00 Trupele rusești bombardează haotic zonele rezidențiale din Kiev, anunță vicepreședintele Administrației de Stat a orașului Kiev, Mykola Povoroznik.

Acesta menționează că, bombardamentele au loc aproape în tot orașul, adică atât pe malul stâng, cât și pe malul drept.

Update 14.00 Bulgaria a expulzat vineri, 18 martie, zece diplomați ruși pe care îi acuză de „activități incompatibile cu statutul lor diplomatic”, scrie TASS, agenție de presă controlată de Kremlin.

Update 13.00 Ombudsmanul Ucrainei Ludmila Denisova anunță că aproximativ 130 de oameni au fost evacuați din adăpostul anti-bombă al Teatrului Dramatic din orașul Mariupol, însă acolo mai rămân circa 1 300 de oameni.

Teatru Mariupol

Update 12.30 Autoritățile ucrainene anunță că circa 14.200 de soldați ruși au murit în Ucraina de la începutul războiului.

Update 12.00 Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a discutat cu cancelarul german Olaf Scholz. Potrivit lui Putin i-a spus lui Scholz că regimul de la Kiev încearcă să tărăgăneze negocierile cu Rusia, venind cu propuneri din ce în ce mai ireale, dar partea rusă este gata să continue negocierile, scrie RIA Novosti.

Update 11.30 Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a vizitat cartierul Podolsk din Kiev, unde în urma bombardamentelor rusești din dimineața zilei de vineri, au fost avariate șase blocuri de locuit. Potrivit informaților preliminare, o persoană a murit, iar 19 au fost rănite, printre care și patru copii, anunță Vitali Kliciko.

Vitali Kliciko

Update 11.20 Ministrul de Externe al Rusiei, Sergei Lavrov, a declarat că americanii vor să controleze întreaga lume. Ar vrea să arate ca „un salon american”, a spus politicianul rus. Ministrul de Externe consideră că americanii vor să transforme lumea, astfel încât ei să poată lua toate deciziile importante. Sunt numeroase țări care nu doresc să primească ordine de la Unchiul Sam, a adăugat Lavrov, potrivit Sky News.

Sergei Lavrov a mai declarat că „sancțiunile ne vor face mai puternici” și „că am pierdut orice speranță că ne putem baza pe vest”.

Update 10.30 În Harkov, clădirea unei instituții de învățământ superior și mai multe clădirile rezidențiale au fost avariate în urma bombardamentelor rusești. Potrivit informațiilor oferite de Serviciul de Urgență al Ucrainei, totul s-a întâmplat în jurul orei 8:40. O persoană a murit, 11 au fost rănite.

Update 10.20 Purtătorul de cuvânt al ministerului rus al Apărării Igor Konașenkov, anunță că armata „Republicii Populare Donețk”, cu sprijinul armatei ruse, au eliberat peste 90% din teritoriul republicii.

Update 10.00 Serviciul de Urgență al Ucrainei a publicat imagini din cartierul Podolsk, Kiev, unde fragmentele unei rachete rusești au căzut peste un bloc de locuit cu cinci etaje. Potrivit informațiile oferite de autoritățile ucrainene, o persoană a murit, iar patru au fost rănite.

Update 09.10 Bombardamente si la Nikolaev

Update 09.05 Rusia a stabilit o zonă de excludere aeriană deasupra regiunii Donbas din Ucrainei, a anunțat un oficial pro-rus din Doneţk, potrivit agenţiei de ştiri Interfax. Regiunea din estul Ucrainei este compusă din Doneţk și Luhansk. Parțial, regiunea este controlată de separatiștii care au înființat două republici populare. Decizia privind stabilirea zonei de excludere aeriană deasupra regiunii Donbas a fost luată de ruși, anunță sursele citate de Sky News.

În zona de excludere aeriană nu au voie să intre aparatele de zbor, iar cele care încalcă regula pot fi doborâte. Măsura este folosită pentru a proteja ținte de la sol și populația civilă.

Update 09.00 Melitopol, in Zaporojie, a fost tinta rachetelor

Update 08.50 Azi noapte, numeroase forte militare ale Federatiei Ruse au impanzit orasul Herson

Update 08.45 In urma cu cateva minute, la Lvov. O racheta ruseasca a lovit tinta in oras

Update 08.40 Cernihiv

Update 08.35 Contacte intre trupe, cu schimburi intense de foc, in regiunea Kiev

Update 08.30 Contacte intre trupe, cu schimburi intense de foc, in regiunea Harkov

Update 07.40 O alertă din partea autorităților ucrainene anunță că s-au auzit explozii în apropierea orașului Lvov. Un nor mare de fum poate fi văzut în partea de vest a orașului venind din direcția aeroportului, la 6 km de centrul orașului, potrivit BBC.

Cel puțin trei explozii puternice au fost auzite în orașul Liov în jurul orei 6.30 AM, ora locală. Sunt mărturii potrivit cărora aeroportul a fost lovit.

BREAKING: Multiple Russian air strikes on Lvov.



Reports of at least three targets struck, including the airport. pic.twitter.com/x1tWgLkKby — Clint Ehrlich (@ClintEhrlich) March 18, 2022

Surse: asaltul rușilor asupra Kievului, sub semnul întrebării

Mai mulți oficiali vestici susțin că asaltul rușilor asupra Kievului este sub semnul întrebării ca urmării a pierderilor pe care le-ar putea suferi atacatorii, anunță Sky News.

Oficialii vestici au îndoieli în ceea ce privește intențiile rușilor de a cuceri capitala Ucrainei în condițiile în care ofensiva militară este blocată.

Anterior, capturarea orașului Kiev a fost prezentată drept principalul obiectiv al forțelor din Rusia. Totuși, o coloană de tancuri se află în preajma orașului de peste două săptămâni și întâmpină o rezistență acerbă din partea trupelor ucrainene.

„O strategie prost concepută privind atacul pe teren și un oraș foarte bine pregătit cu apărători deciși, ar putea fi o afacere foarte scumpă. Cred că vine momentul în care chiar și Rusia trebuie să se gândească la costul pierderilor”, a spus un oficial.

A mai fost un oficial care a spus că „se pune întrebarea dacă Moscova intenționează să dea asaltul asupra orașului Kiev. Trebuie să așteptăm, să vedem ce se întâmplă”.