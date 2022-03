Live TEXT Război în Ucraina, ziua 32. Contraatac al forţelor ucrainene. Armata a recucerit localităţi în apropiere de Mariupol

Update 9.00 Un contraatac al forţelor ucrainene la 103 kilometri nord-vest de Mariupol a dus la recucerirea a două sate de la forţele ruse, potrivit administraţiei militare regionale Zaporojie.

„Batalionul de apărare teritorială din Melitopol, împreună cu alte unităţi ale forţelor de apărare din Zaporojie, au eliberat cu succes satele Poltavka şi Malinka, la est de Huliaipole, de la ocupanţii ruşi”, a anunțat administraţia ucraineană pe Telegram.

Şi în Est, armata ucraniană a realizat progrese. Un contraatac ucrainean, care a început vineri la est de oraşul Harkov, a dus la recucerirea mai multor sate.

Update 22.00 Orașul Trostianeț, din regiunea Sumî, a fost complet eliberat de trupele ruse, anunță șeful regiunii Sumî, Dmitri Jivițkiy.

Update 21.30 La finalul vizitei în Polonia, președintele SUA Joe Biden a susținut un discurs sâmbătă seara, 26 martie, în Varșovia, unde a transmis un mesaj de solidaritate cu poporul ucrainean. Potrivit lui Biden, precum a picat Cortina de Fier și Uniunea Sovietică a fost învinsă, la fel vor câștiga și ucrainenii „lupta pentru democrație”.

Watch live as I deliver remarks on the united efforts of the free world to support the people of Ukraine, hold Russia accountable for its brutal war, and defend a future that is rooted in democratic principles. https://t.co/wXoCSgjOof