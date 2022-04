Live TEXT Război în Ucraina, ziua 60. Kievul va abandona negocierile cu Moscova, în cazul în care ruşii îi ucid pe combatanţii din oţelăria Azovstal, care apără Mariupolul, sau dacă are loc vreun referendum la Herson

Update Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei anunță despre pierderile totale în luptă ale armatei ruse, până duminică, 24 aprilie. Astfel, potrivit estimărilor autorităților ucrainene, circa 21 800 de militari ruși au decedat de la începutul invaziei ruse în Ucraina.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.04 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 23.04 were approximately https://t.co/XlBWiBcII0 pic.twitter.com/8QSiCBacvr

UPDATE Ucraina a "respins cu succes numeroase asalturi ruse de-a lungul liniei de contact în Donbas în această săptămână", a transmis, duminică, Ministerul britanic al Apărării.

"În pofida faptului că Rusia a obținut unele câștiguri teritoriale, rezistența ucraineană a fost puternică pe toate axele și a provocat costuri semnificative forțelor ruse", arată instituția, fără a preciza dacă rezistența a fost condusă de forțele armate ucrainene sau de grupuri civile.

Rusia a anunțat, sâmbătă, că obiectivul principal al invaziei sale în Ucraina este de a prelua controlul deplin asupra sudului Ucrainei și a regiunii Donbas. Declarația a venit din partea unui oficial militar de rang înalt și a fost prima dată de la începutul conflictului, când Rusia a recunoscut că luptă pentru a stabili un coridor terestru prin teritoriul ucrainean care să lege Rusia de Peninsula Crimeea.

Rusia și-a intensificat ofensiva în regiunea Donbas în ultimele săptămâni, potrivit oficialilor ucraineni, lupte grele fiind raportate aproape zilnic în regiunile Donețk și Luhansk.

UPDATE 8 persoane au fost ucise și două rănite în bombardamentele ruse asupra regiunii Luhansk din estul Ucrainei, a declarat șeful regiunii, Serhiy Haidai, citat de BBC.

Într-o postare pe Telegram, el scrie că 6 persoane au murit când orașele Hirske și Zolote au fost bombardate, sâmbătă.

Alte două persoane, ambele femei, au fost găsite moarte sub dărâmăturile unei case distruse în orașul Popasna, care a fost lovit în urmă cu câteva zile.

De asemenea, Haidai spune că un birou de poliție din orașul Severodonetsk a fost distrus.

La începutul acestei săptămâni, Rusia a declarat că își concentrează acum operațiunea militară pe capturarea regiunilor Luhansk și Donețk.

UPDATE Forţele aeriene ucrainene anunţă că au distrus 17 ţinte aeriene ruseşti în ultimele 24 de ore.

Iuri Ignat, un purtător de cuvânt al forţelor aeriene ucrainene, a declarat că Ucraina a doborât trei avioane ruseşti (conform estimărilor preliminare, acestea sunt avioane Su-25, Su-34 şi Su-35), cinci rachete şi 9 drone în ultimele 24 de ore.

⚡️Ukraine’s airforce destroys 17 Russian aerial targets.



Yuriy Ignat, a Ukrainian air force spokesman, said Ukraine shot down three Russian planes (according to preliminary estimates those are Su-25, Su-34 and Su-35 aircraft), five missiles and 9 UAVs over the past 24 hours.