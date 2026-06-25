Guvernul britanic vrea să declare ilegale practicile care promit schimbarea orientării sexuale. Terapiile de conversie, interzise

Guvernul de la Londra a prezentat joi un proiect legislativ destinat interzicerii așa-numitelor „terapii de conversie”, practici care susțin în mod fals că orientarea sexuală sau identitatea de gen a unei persoane pot fi schimbate, notează AFP.

Executivul britanic a susținut că lipsa unei legislații specifice a permis continuarea unor astfel de practici, în ciuda efectelor nocive raportate de victime.

„Victimele acestor practici de conversie raportează incidente care variază de la bătăi și violuri la amenințări verbale, manipulare și exorcizări. Lacunele legale au lăsat persoanele LGBT+ vulnerabile la aceste acte dăunătoare, motiv pentru care trebuie să legiferăm”, a declarat Olivia Bailey, secretarul de stat pentru egalitate.

Proiectul de lege stabilește criterii clare pentru definirea infracțiunii și sancționează inclusiv persoanele care, din Anglia și Țara Galilor, încurajează sau facilitează desfășurarea unor astfel de practici în afara teritoriului celor două jurisdicții.

Interzicerea „terapiilor de conversie” a fost promisă de mai multe guverne britanice începând din 2018, însă inițiativele anterioare nu au fost finalizate, fiind blocate de guvernările Partidului Conservator.

Partidul Laburist condus de premierul Keir Starmer, aflat la guvernare din 2024, și-a asumat implementarea măsurii, inclusiv pentru persoanele transgender, scrie Mediafax.

Ce este, de fapt, terapia de conversie?

Terapia de conversie este denumirea folosită pentru un ansamblu de practici care susțin că pot schimba orientarea sexuală (de exemplu, din homosexuală în heterosexuală) sau identitatea de gen a unei persoane.

Aceste practici nu reprezintă o singură metodă terapeutică și pot include consiliere psihologică, intervenții religioase, sesiuni de rugăciune, exerciții comportamentale sau alte tehnici menite să determine persoana să își reprime ori să își modifice orientarea sexuală sau identitatea de gen.

Ce spune comunitatea științifică?

Organizațiile medicale și psihologice de prestigiu din întreaga lume, inclusiv Organizația Mondială a Sănătății (OMS), American Psychological Association (APA) și numeroase asociații europene de psihiatrie și psihologie, afirmă că nu există dovezi științifice credibile care să arate că orientarea sexuală poate fi schimbată prin astfel de practici.

În plus, studiile publicate în ultimele decenii au asociat terapiile de conversie cu un risc crescut de:

anxietate;

depresie;

pierderea stimei de sine;

stres post-traumatic;

idei și tentative de suicid, în special în rândul adolescenților și tinerilor.

Din acest motiv, numeroase organizații medicale consideră aceste practici lipsite de eficiență și potențial dăunătoare.

De ce sunt interzise în tot mai multe țări?

În ultimii ani, mai multe state au adoptat sau pregătesc legi care interzic terapiile de conversie, în special atunci când sunt aplicate minorilor sau sunt realizate prin constrângere, manipulare ori promisiuni false. Scopul acestor legi este protejarea persoanelor vulnerabile împotriva unor practici considerate nocive și fără fundament științific.

Proiectul de lege prezentat de Guvernul britanic merge în această direcție și prevede sancțiuni penale pentru persoanele care practică, promovează sau facilitează astfel de intervenții.