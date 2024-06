Louis Vuitton, în acțiuni de promovare a iei

Turcan spune că ia, simbol al tradiției românești, este un element care a demonstrat că are puterea să unească români cu aceeași dorință: protejarea și recunoașterea patrimoniului cultural.

„În urmă cu puțin timp, români de pretutindeni s-au alăturat campaniei «give credit», care viza valoarea inestimabilă și recunoașterea la nivel internațional a iei românești. Astăzi, de Ziua Universală a Iei, sub tema «Un nou început - Give Credit», mă bucur că reușim să ne protejăm patrimoniul cultural și să transmitem lumii mesajul iubirii și al respectului față de portul popular românesc și artizani. După folosirea de către compania Louis Vuitton a modelului iei specifice zonei Sibiului ca sursă inspirațională pentru unele piese din colecția „LV By The Pool» 2024, Ministerul Culturii a deschis un dialog cu reprezentanții grupului Louis Vuitton Moët Hennessy care vizează o serie de evenimente și expoziții în care ia și artizanii/meșteșugarii din România să fie puși în valoare la nivel mondial”, spune Raluca Turcan, ministrul Culturii.

Raluca Turcan a felicitat Asociaţia „La blouse roumaine - IA”, care sprijină eforturile de a promova şi proteja ia şi valorile culturale româneşti şi universale.