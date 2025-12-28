Lovitură pentru Amazon: proiectul cu drone, oprit în Italia după un an

Amazon a suspendat proiectul de livrări cu drone în Italia. Decizia vine la mai puțin de un an de la primul zbor de testare. Gigantul american invocă lipsa condițiilor necesare pentru implementarea serviciului Prime Air, anunță Il Giornale.

„În urma unei revizuiri strategice, am decis să întrerupem planurile noastre comerciale de livrare cu drone în Italia", a anunțat Amazon într-un comunicat oficial. Compania precizează că, deși colaborarea cu autoritățile aerospatiale italiene a fost pozitivă, contextul din Italia nu oferă premisele pentru obiectivele pe termen lung.

Testul din San Salvo, Abruzzo, a avut loc pe 4 decembrie 2024. A fost primul zbor al unei drone Amazon pe teritoriul italian. Proiectul urmărea livrarea coletelor în maxim 30 de minute printr-un sistem automatizat de drone.

Amazon nu a detaliat care sunt exact condițiile care lipsesc. Decizia sugerează obstacole legate de reglementări locale, infrastructură sau configurația urbană din Italia. Sistemul funcționează deja cu succes în Statele Unite și Regatul Unit.

„Proiectele noastre de livrare cu drone în SUA și UK continuă pozitiv. Zborurile de testare și livrările comerciale se dovedesc eficiente și bine primite de clienți", a precizat Amazon în comunicat.

Compania subliniază angajamentul față de piața italiană prin investițiile masive: peste 25 de miliarde de euro în ultimii 15 ani. Amazon are peste 19.000 de angajați direcți în peste 60 de locații din Italia. Gigantul american asigură că va continua să servească clienții italieni prin canalele tradiționale de livrare.

Suspendarea proiectului Prime Air reprezintă o lovitură pentru dezvoltarea tehnologiilor de livrare în Italia. Țara rămâne în afara primei generații de state europene care beneficiază de acest serviciu inovator.

(sursa: Mediafax)