Hubert Thuma: Crin Antonescu a fost trădat / Bolojan i-a vrut pe Lasconi sau Geoană

Hubert Thuma a declarat, duminică, la Antena 3 CNN, că nu are nimic împotriva președintelui PNL, Ilie Bolojan, dar a povestit cum, în vara anului 2024, înainte de alegerile prezidențiale, președintele PNL de pe atunci, Nicolae Ciucă, a spus că nu își dorește să candideze la Președinția României și că dacă va fi găsit un lider care să fie dispus să-și asume această candatură, el face pasul lateral și îl sprijină.

„M-am întâlnit atunci cu domnul Ilie Bolojan împreună cu doi colegi liberali, doi colegi liberali importanți, prieteni cu domnia sa. Și i-am propus domnului Bolojan să candeze la Președinția României. Aveam sondajele, sondajele ne arătau că nu avem nicio șansă să câștigăm cu Nicolae Ciucă, un om deosebit, un om extrem de decent, dar care nu trecea acest test greu, nu putea să treacă din varii motive. Domnul Bolojan ne-a refuzat. Am avut tot timpul o părere bună despre Ilie Bolojan. Era un administrator bun, era un om echilibrat, părea cel puțin atunci un om foarte echilibrat, a reușit să facă foarte multe lucruri frumoase la Oradea și, ca și ceilalți colegi din Partidul Național Liberal, credeam în el”, spune Thuma la Antena 3 CNN.

Thuma a vorbit, apoi, despre „primul șoc” le care i l-a produs Ilie Bolojan.

„Nu faptul că a refuzat m-a deranjat sau a fost un șoc pentru mine, a faptul că a venit cu două alternative: ne-a zis să ne gândim dacă nu cumva Mircea Geoană sau Elena Lasconi n-ar fi candidații buni pe care Partidul Național Liberal să-i susțină. Pentru mine a fost un șoc, pentru că eu n-am fost în niciun alt partid în afară de Partidul Național Liberal. Nu mi-aș fi putut imagina niciodată să susțin un alt candidat decât un candidat din partea Partidului Național Liberal”, spune Thuma.

Acesta afirmă că în ceea ce îl privește pe Mircea Geoană, nu și-a dorit ca un fost președinte al PSD să fie candidat susținut de PNL, dar „legat de Lasconi, lucrurile sunt un pic mai grave din punctul meu de vedere, pentru că se leagă cu userizarea pe care o văd eu acum, cu tentativa de userizare pe care o văd eu acum în interiorul Partidului Național-Liberal”.

Întrebat dacă a fost întâmplător că Elena Lasconi a fost prima care a rostit în spațiul public varianta „Bolojan premier”, Hubert Thuma a răspuns: „nu cred”.

Întrebat, în continuare, dacă e posibil ca Ilie Bolojan, în vara lui 2024, să fi fost deja parte dintr-un plan, Hubert Thuma a spus: „Eu cred că da” .

Thuma vorbește, apoi, despre trădare: „Crin Antonescu a fost trădat”.

„Este evident (că a fost trădat - n.r.). Și am să vă dau și două două aspecte din campania domnului Crin Antonescu. În primul rând, aduceți-vă aminte, Crin Antonescu era candidatul Partidului Național Liberal, era candidatul Alianței. Cu toate acestea, în spațiul public era întreținută ideea că nu va candidat Crin Antonescu la Președinția României. Candidatul PNL la prezidenția României va fi Ilie Bolojan. Nu l-am văzut niciodată pe Ilie Bolojan să iasă să dezmintă acest lucru. Și știți că o campanie e mult mai mult, nu doar cele patru săptămâni de campanie propriu-zisă. Tu ai nevoie și de o pre-campanie. Ai nevoie să te pregătești. Ai nevoie să mergi în teritoriu. Oamenii să cunoască să-ți cunoască candidatul. Crin Antonescu nu a putut să înceapă campania cu trei luni înainte cum ar fi fost optim pentru că tot timpul în spațiul public se vorbea nu e Crin Antonescu, candidatul va fi Ilie Bolojan. Și încă o dată vă spun: niciodată Ilie Bolojan nu a ieșit să dezmintă acest lucru. Al doilea lucru. Toți oamenii care sunt și acum apropiați de Ilie Bolojan din cadrul partidului nu i-am văzut pe niciunul în campanie să facă campanie pentru Crin Antonescu”, acuză Hubert Thuma.

Întrebat dacă „era clar că cineva face un calcul” prin trădarea lui Antonescu, respectiv Ilie Bolojan să fi știut că va fi premier, Tjuma a răspuns. „Da, evident”.

