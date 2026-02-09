9 cărți ale lunii făurar

1. Pământul şi Ţara în Evul Mediu românesc (secolele XIII-XVI)

Autor: Ioan-Aurel Pop

Editura: Polirom, 2025

Academicianul Ioan-Aurel Pop ne oferă, în prezentul volum, o minuțioasă analiză a locului deținut de pământ - și de proprietatea asupra pământului - în epoca medievală românească, însă cu dese trimiteri și la realitățile europene ale perioadei. Iar preocupările sale nu se limitează la aspectele economice, sociale sau juridice, ci le vizează și pe cele legate de identitatea națională, plasate în acest context. Așa că, în mod firesc, nu uită să compare mereu situațiile existente, într-o privință sau alta, în Moldova, Muntenia și Transilvania. Poate și pentru că e de acord cu ideea de unitate formulată de Nicolae Iorga: „În timpurile cele vechi, românii nu făceau nicio deosebire în ceea ce privește ținuturile pe care le locuiau; pentru dânșii, tot pământul locuit de români se chema Țara Românească. Țara Românească erau și Muntenia, și Moldova, și Ardealul, și toate părțile care se întindeau până la Tisa chiar, toate locurile unde se găseau români. N-aveau câte un nume deosebit pentru deosebitele ținuturi pe care le locuiau și toate se pierdeau pentru dânșii în acest cuvânt mare, covârșitor și foarte frumos de Țară Românească”.

Ioan-Aurel Pop este profesor universitar la Departamentul de istorie medievală, premodernă și istoria artei al Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, doctor în istorie, membru titular și președinte al Academiei Române. Opera sa este axată, în principal, pe cercetarea istoriei medievale a românilor și a Europei Centrale și de Sud-Est, cu accent pe Transilvania, studierea istoriei instituțiilor medievale, a relațiilor româno-slave și a identității naționale. Este autor a peste 70 de cărți, ediții de izvoare istorice, tratate și manuale universitare.

Lucrări: Instituții medievale românești. Adunările cneziale și nobiliare (boierești) din Transilvania în secolele XIV-XVI; Istoria Transilvaniei medievale. De la etnogeneza românilor până la Mihai Viteazul; Geneza medievală a națiunilor moderne (secolele XIII-XVI); Națiunea română medievală. Solidarități etnice românești în secolele XIII-XVI; Românii și România. O scurtă istorie; Istoria, adevărul și miturile; Din mâinile valahilor schismatici... Românii și puterea în Regatul Ungariei medievale (secolele XIII-XIV); Diffusion and Religious Reformation in Sixteenth-Century Transylvania. How the Jesuits Dealt with the Orthodox and Catholic Ideas; L’identità romena; Scurtă istorie a românilor; Veghea asupra limbii române.

2. Tânărul Stalin

Autor: Simon Sebag Montefiore

Editura: Polirom, 2025

Traducere: Justina Bandol

„Toţi oamenii tineri sunt la fel”, spunea Stalin, „deci ce rost are să scrii... despre tânărul Stalin?”. Şi totuşi, se înşela: el fusese întotdeauna altfel. Tinereţea sa a fost dramatică, aventuroasă şi ieşită din comun, cu siguranţă mai tumultuoasă decât a lui Lenin sau Troţki. Simon Sebag Montefiore spune povestea fascinantă a unui băiat carismatic şi periculos şi a carierei lui de revoluţionar, bandit, poet romantic, viitor preot, soţ şi amant pasional şi politician nemilos, care avea să creeze imperiul sovietic după chipul şi asemănarea lui. Rezultatul mai multor ani de cercetări ale arhivelor de la Moscova şi din Georgia, Tânărul Stalin (ediție nouă) dezvăluie secretele vieţii politice şi personale a viitorului conducător al Uniunii Sovietice şi a apropiaţilor săi.

3. Profesorul de la Auschwitz

Autoare: Wendy Holden

Editura: Humanitas Fiction, 2026

Traducere: Anca Dumitru

Pornind de la mărturiile supraviețuitorilor și documentele din arhive, romanul Profesorul de la Auschwitz urmărește destinul lui Fredy Hirsch, tânărul care a riscat totul pentru a aduce un strop de lumină și speranță în inimile copiilor deportați în lagărul de exterminare.

În adolescență, atletul Fredy Hirsch visa să participe la Jocurile Olimpice din 1936. Legile de la Nürnberg, din 1935, zdrobesc însă orice încredere în viitor pentru cetățenii evrei ai celui de-Al Treilea Reich. Tânărul se vede nevoit să-și părăsească țara natală, iar Europa întreagă devine, amețitor de repede, teatrul unor orori inimaginabile. În mijlocul lor, Fredy încearcă să păstreze vie speranța în inimile victimelor inocente.

4. Abel

Autor: Alessandro Baricco

Editura: Humanitas Fiction, 2026

Traducere: Gabriela Lungu

Abel marchează marea reîntoarcere la roman a lui Alessandro Baricco: acest „western metafizic“, cum l-a definit însuși autorul lui, oferă cititorilor o experiență literară intensă.

În peisajul arid al unui Vest sălbatic imaginar, unde misticismul se împletește cu arșița și umbrele deșertului, tânărul șerif Abel Crow a devenit deja o legendă printre pistolari. Destinul lui Abel constă în a da sens propriei existențe, iar oamenii din viața sa îi servesc drept călăuze: iubita, Aleluia Wood, sora neînfricată, Lilith, Maestrul său, care îl învățase că intenția stăpânește soarta, și o vrăjitoare cu secrete vechi de secole. Prins între dorința de a-și salva mama condamnată la moarte și parcursul spiritual care îi zdruncină din temelii înțelegerea lumii, Abel traversează râuri tumultuoase și câmpii nesfârșite. La capătul drumului descoperă adevărul esențial: granița dintre vizibil și invizibil, dintre trecut și viitor, dintre viață și moarte este iluzorie. Armonia contrastelor din romanul caleidoscopic al lui Baricco dovedește o dată în plus că orizontul său creativ este fără limite.

5. Marșul cel lung

Autor: Stephen King

Editura: Nemira, 2025

Traducere: Mihai Dan Pavelescu

Unul dintre cele mai tulburătoare romane scrise de Stephen King sub pseudonimul Richard Bachman, Marșul cel lung este o distopie viscerală despre supraviețuire, sacrificiu și prețul sângeros al gloriei.

Într-un viitor sumbru, în care America și-a pierdut reperele, 100 de adolescenți pornesc într-o competiție nemiloasă: Marșul. Fiecare pas este o condamnare. Regulile sunt simple: mergi fără oprire, cu un ritm constant de 6,4 km/h. Încetinești? Primești un avertisment. Trei avertismente și ești eliminat. Definitiv. Pentru unii, e o șansă la glorie. Pentru alții, singura cale de scăpare. Iar pentru Ray Garraty, de șaisprezece ani, e începutul unei călătorii care îi va pune la încercare trupul, mintea și sufletul. Nu există linie de sosire. Doar un singur învingător. Cel care rămâne în viață.

Un thriller distopic plin de adrenalină, tensiune și emoție, semnat de maestrul incontestabil al suspansului.

6. Dirty Diana

Autoare: Jen Besser, Shana Feste

Editura: Nemira, 2025

Traducere: Andreea Iancu

Primul roman dintr-o trilogie provocatoare, despre o femeie prinsă între siguranța căsniciei și amintirile unui trecut pasional.

Diana Wood are o slujbă care îi place și un soț pe care îl iubește. Își petrec tot timpul împreună - ba chiar lucrează în același birou. Au un copil, iar căsnicia lor e bazată pe iubire, dar nu tocmai pe genul acela de iubire. Însă e bine și așa. Sau… oare bine e suficient de bine? Diana și Oliver nu au mai făcut sex de luni de zile, iar intimitatea lor pare mai degrabă o amintire decât o realitate. Viața confortabilă a Dianei din Dallas, Texas, a devenit din ce în ce mai limitativă. E neliniștită și simte că se îndepărtează tot mai mult de Oliver. O vizită la o veche prietenă din Santa Fe o face să-și amintească de femeia care a fost cândva: o femeie care visa să devină artistă, dedicată creativității, spontaneității și senzualității. Pe vremuri - mai ales cu Jasper, fotograful cu care a avut o poveste de dragoste de neuitat -, Diana își permitea să aibă fantezii, își lăsa corpul să o conducă. Era pur și simplu… vie. Întoarsă în Dallas, e hotărâtă să redescopere femeia cu sentimente profunde care a fost odată. Începe să intervieveze alte femei, pictându-le portretele în timp ce vorbesc. Le încurajează să își exprime dorințele secrete în vreme ce ea le surprinde cele mai profunde fantezii.

Dar oare e posibil ca Diana să-și recapete sinele mai senzual fără să-și distrugă căsnicia? Dacă, pentru a se conecta la propriile dorințe, e nevoită să renunțe la siguranța unei vieți pe care și-a construit-o cu atâta grijă?

7. Manual pentru lectura Apocalipsei

Autor: Gioacchino din Fiore

Editura: Polirom, 2025

Traducere din limba latină şi note: Diana Marinescu

Gioacchino din Fiore a fost o uluitoare descoperire pentru modernitatea europeană: un autor din secolul al XII-lea care prevestește, prin spectaculoase analogii biblice și istorice, o epocă a iubirii și a egalității oamenilor, corespondentă Duhului Sfânt și eventual unui al treilea Testament, după cel al Tatălui și cel al Fiului. Această nouă epocă, în versiunea ei seculară, a alimentat utopiile sociale ale gânditorilor moderni. Așadar, de ce nu am regândi însăși identitatea și utopiile lumii recente recitind textele medievale care le-au fondat?

Gioacchino din Fiore (circa 1135-1202), mistic, teolog şi ezoterist calabrez, călugăr cistercian, fondatorul ordinului monastic San Giovanni in Fiore, împarte istoria umanităţii în trei epoci, ceea ce antrenează renaşterea milenarismului creştin în Evul Mediu. Plasat de Dante Alighieri în paradis, alături de Hrabanus Maurus şi de Sfântul Bonaventura, este considerat deopotrivă profet şi eretic.

8. Pisica de la ora cinci

Autoare: Rodica Bretin

Editura: Corint, 2026

Un roman-puzzle alcătuit din 18 povestiri, a căror acțiune se petrece în atmosfera anilor ʼ60 din Brașov. Inspirat din copilăria autoarei, întâmplările ne poartă într-o călătorie când duioasă, când aventuros năstrușnică, într-un trecut care se conturează pagină cu pagină în mintea cititorilor, în această evocare autobiografică. Totul văzut prin ochii unei copile, fascinată de lumea din jur, de orașul de la Poalele Tâmpei, care devine el însuși personajul în jurul căruia pivotează viețile tuturor. Un oraș magic, care, în ciuda vremurilor, reușește să rămână astfel în ochii celor care îl iubesc.

9. Tot ceea ce cauți se află în bibliotecă

Autoare: Michiko Aoyama

Editura: Nemira, 2025

Traducere: Andreea Sion

Ce căutați?

Aceasta este întrebarea pe care cea mai enigmatică bibliotecară din Tokyo, Sayuri Komachi, le-o adresează de fiecare dată cititorilor. La fel ca majoritatea bibliotecarilor, Komachi cunoaște fiecare carte de pe rafturile sale, însă, spre deosebire de ceilalți, are abilitatea unică de a citi sufletele celor care-i trec pragul. Fără să ceară lămuriri sau explicații, Komachi știe cu ce se confruntă fiecare cititor, ce anume caută, așa că le recomandă o carte nu doar potrivită, ci esențială pentru viața acestora.

Fiecare cititor pășește în bibliotecă într-un punct diferit al carierei sau al visurilor sale, fie că vorbim de vânzătoarea neliniștită, care se simte blocată la locul de muncă, de contabilul conștiincios, care vrea să-și deschidă un magazin de antichități, sau de mama care lucrează din greu și care își dorește să scrie articole pentru o revistă. Conversația pe care o au cu Sayuri Komachi și cartea-surpriză pe care o recomandă fiecăruia dintre ei le va schimba decisiv viața.

