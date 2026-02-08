Victorie importantă pentru CSM Bucureşti, 40-34 cu Brest, în Liga Campionilor

CSMB a fost condusă cu 1-0, dar apoi a controlat jocul şi a avut avantaj permanent până la final, chiar dacă oaspetele s-au apropiat la un singur gol (28-27, 29-28). Campioana României a gestionat perfect ultimele zece minute, obţinând o victorie concludentă.



Golurile ''tigroaicelor'' au fost marcate de Elizabeth Omoregie 9, Emma Cecilie Uhrskov Friis 7, Trine Jensen Oestergaard 7, Valeria Maslova 6, Anne Mette Hansen 3, Djurdjina Jaukovic 2, Tatjana Brnovic 2, Crina Elena Pintea 2, Inger Smits 1.



Evelina Eriksson a apărat 6 şuturi (28,57%), iar Gabriela Goncalves Dias Moreschi a avut 5 intervenţii (21,74%).



Ana Viahireva a fost cea mai bună de la oaspete, cu 14 goluri. Au mai înscris Pauline Coatanea 5, Kiara Tshimanga 4, Pauletta Foppa 4, Onacia Ondono 3, JulietteFaure 2, Meline Nocandy 1, Annika Lott 1.



Floriane Andre a avut 4 intervenţii (22,22%), Camille Depuiset a apărat 2 şuturi (10,53%), iar Melina Cantin a apărat un şut (10%).



În celelalte meciuri din grupă, sâmbătă, Krim Otp Group Mercator Ljubljana a pierdut acasă cu Ikast Handbold, 33-35, iar duminică, Sola HK a fost învinsă pe teren propriu de FTC-Rail Cargo Hungaria cu 28-24, în timp ce Odense Handbold a dispus de Podravka Koprivnica cu 42-24.



CSM va juca în ultimele două etape cu FTC-Rail Cargo Hungaria (14 februarie, în deplasare) şi cu Ikast (21 februarie, acasă).



Clasament

1. Brest Bretagne Handball 18 puncte

2. FTC-Rail Cargo Hungaria 18

3. Odense Handbold 17

4. CSM Bucureşti 16

5. Ikast Handbold 16

6. Krim Otp Group Mercator 5

7. Podravka 5

8. Sola HK 1



Primele două clasate se califică direct în sferturile de finală, iar următoarele patru vor evolua în play-off.

AGERPRES