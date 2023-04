Lovitura de stat din Sudan a provocat moartea a circa 56 de persoane. Sute de oameni au fost răniți

Trei lucrători ai Programului Alimentar Mondial al ONU se numără printre cei 56 de morți în confruntări la Darfur.

O mediere a crizei este în curs de desfășurare și se încearcă detensionarea violențelor armate din Sudan, după ce au fost uciși 56 de oameni și aproape 600 au fost răniți.

Violențele au izbucnit, sâmbătă, în capitala Khartoum și în întreaga țară, în urma confruntărilor dintre forțele armate și grupul paramilitar Rapid Support Forces (RSF).

Tensiunile au escaladat între șeful armatei și președintele de facto Abdel Fattah al-Burhan și șeful RSF, Mohamed Hamdan Dagalo, cunoscut sub numele de Hemedti.

Latest: Sudan — airline jets at Khartoum Intl Airport appear to have been destroyed amid the ongoing military coup currently under way in the capital. Saudia Airbus A330 and SkyUp Boeing 737 on fire at the airport amid heavy gunfire & blasts #Sudan pic.twitter.com/VW6SflNgvR