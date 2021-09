Măcel pe trotuarele din New York. Sute de păsări au murit lovindu-se de zgârie-nori

Sute de păsări care migrează prin New York au murit, după ce s-au izbit de ferestrele unor zgârie-nori din oraş. Voluntara Melissa Breyer spune că găsirea a aproape 300 de păsări pe trotuare a fost „şocant”.

Păsările care se lovesc din zgârie-norii din Manhattan sunt o problemă permanentă. Kaitlyn Parkins, din New York, Audubon, spune că vremea urâtă de luni până marţi a contribuit la creşterea numărului de decese.

„Am avut o furtună mare şi aceasta devine o combinaţie perfectă, care poate duce la coliziuni între păsări şi ferestre", a afirmat Parkins.

Se pare că furtuna ar fi adus păsările mai jos decât normal, iar asta le-ar fi dezorientat în zbor. Efectele luminii nocturne asupra păsărilor sunt, de asemenea, destul de puternice, mai ales când este o noapte înnorată.

„De îndată ce am ajuns la clădiri, păsările erau peste tot pe trotuar”, spune voluntara Melissa Breyer, care a postat pe Twitter fotografia. „Privind spre nord, acoperit, sud, acoperit, vest, acoperit, trotuarele erau literalmente pline cu păsări”.

Acum, se solicită proprietarilor de clădiri înalte să ajute la reducerea numărului de lovituri ale păsărilor prin diminuarea luminilor nocturne şi tratarea sticlei, pentru a o face mai vizibilă pentru zburătoare.

Jordan Barowitz, purtătorul de cuvânt al Organizaţiei Durst, co-dezvoltator One World Trade Center, a declarat într-un e-mail: „Primele 200 de picioare ale One WTC sunt din sticlă nereflectantă. Acest design a fost ales deoarece reduce foarte mult accidentele de păsări care apar în principal sub această înălţime şi sunt adesea cauzate de sticla reflectorizantă”.

(sursa: Mediafax)