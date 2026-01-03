Maduro şi soţia sa se confruntă cu acuzaţii de trafic de droguri în SUA (oficial american)

"Nicolas Maduro şi soţia sa, Cilia Flores, au fost puşi sub acuzare în Districtul Sudic din New York. Nicolas Maduro a fost acuzat de conspiraţie la narcoterorism, conspiraţie la importul de cocaină, deţinere de mitraliere şi dispozitive distructive şi conspiraţie în vederea deţinerii de mitraliere şi dispozitive distructive împotriva Statelor Unite. În curând, aceştia se vor confrunta cu mânia deplină a justiţiei americane pe teritoriul american, în instanţele americane", a declarat Bondi.



Procurorul general al SUA i-a mulţumit, "în numele întregului Departament de Justiţie al SUA, (...) preşedintelui (american Donald) Trump pentru curajul de a cere socoteală în numele poporului american", dar şi armatei americane "curajoase care a condus misiunea incredibilă şi de mare succes de a-i captura pe aceşti doi presupuşi traficanţi internaţionali de narcotice".



La rândul său, secretarul de stat american Marco Rubio a repostat pe platforma X o postare mai veche de-a sa în care spunea că "Maduro NU este preşedintele Venezuelei şi regimul său NU este guvernul legitim. Maduro este şeful Cartelului de los Soles, o organizaţie narcoteroristă care a preluat controlul asupra ţării. Şi este pus sub acuzare pentru că aduce droguri în Statele Unite".



Preşedintele american Donald Trump a anunţat că Statele Unite au "efectuat cu succes un atac la scară largă împotriva Venezuelei" sâmbătă şi a declarat că preşedintele venezuelean Nicolas Maduro şi soţia sa au fost capturaţi şi scoşi din ţară.

