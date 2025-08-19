Jurnalul.ro › Ştiri › Externe › Mai multe persoane rănite, după ce o dronă rusă a lovit un bloc de locuințe în nord-estul Ucrainei Mai multe persoane rănite, după ce o dronă rusă a lovit un bloc de locuințe în nord-estul Ucrainei

Sursa foto: Hepta

Autoritățile locale au raportat marți dimineață că mai multe persoane au fost rănite, după ce o dronă rusă a lovit un bloc de locuințe în nord-estul Ucrainei. Incidentul amintește că, în ciuda veștilor diplomatice recente din Statele Unite, războiul din Ucraina continuă.