Mai multe persoane rănite, după ce o dronă rusă a lovit un bloc de locuințe în nord-estul Ucrainei

Administrația Militară Regională Sumî a postat pe Telegram: „Acum aproximativ o oră, o dronă inamică a lovit un bloc de locuințe în starostatul Pischansky, din comunitatea Sumî. Clădirea a luat foc în urma impactului, iar primele rapoarte indică victime”.
Operațiunea de salvare este în desfășurare, iar serviciile de urgență intervin la fața locului, se mai precizează în comunicat.
(sursa: Mediafax)
