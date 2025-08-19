Mai multe persoane rănite, după ce o dronă rusă a lovit un bloc de locuințe în nord-estul Ucrainei

x close
de Redacția Jurnalul    |    19 Aug 2025   •   12:45
Sursa foto: Hepta

Autoritățile locale au raportat marți dimineață că mai multe persoane au fost rănite, după ce o dronă rusă a lovit un bloc de locuințe în nord-estul Ucrainei. Incidentul amintește că, în ciuda veștilor diplomatice recente din Statele Unite, războiul din Ucraina continuă.

Administrația Militară Regională Sumî a postat pe Telegram: „Acum aproximativ o oră, o dronă inamică a lovit un bloc de locuințe în starostatul Pischansky, din comunitatea Sumî. Clădirea a luat foc în urma impactului, iar primele rapoarte indică victime”.

Operațiunea de salvare este în desfășurare, iar serviciile de urgență intervin la fața locului, se mai precizează în comunicat.

(sursa: Mediafax)

