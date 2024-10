Rămăşiţele lui Maradona vor fi transferate la un mausoleu din Buenos Aires

Un tribunal din San Isidro, din provincia Buenos Aires, a acceptat cererea urmaşilor lui Maradona de a muta rămăşiţele din cimitirul Jardin de Bella Vista (San Miguel) într-un sanctuar, care urmează să fie construit până în 2025 sub numele ''Memorial del Diez''.



Cunoscut şi ca ''Memorialul M10'', mausoleul va fi locul în care fostul jucător şi antrenor al selecţionatei Albiceleste ''îşi va găsi odihna veşnică, lângă poporul argentinian'', potrivit comunicatului comun al moştenitorilor săi.



Mausoleul va fi construit pe Explanada del Bajo, un loc la care se poate ajunge pe jos din Plaza de Mayo şi care va fi deschis publicului.



Anul trecut Dalma, Gianinna, Jana şi Dieguito Fernando Maradona au gestionat şi au anunţat prezentarea oficială a proiectului. În noiembrie 2021, la prima comemorare de la moartea lui Diego, urmaşii săi au făcut publică intenţia de a ridica un monument în onoarea tatălui lor.



''Un loc de odihnă veşnică unde să poată fi vizitat şi să primească recunoaşterea şi dragostea milioanelor de oameni care şi-o exprimă zilnic prin diferite medii'', au explicat urmaşii campionului mondial într-o scrisoare publicată pe reţelele de socializare, sub semnătura administratorului moştenirii lui Maradona, Sebastian Baglietto.



Maradona a murit pe 25 noiembrie 2020, la vârsta de 60 de ani, ca urmare a ''unui edem pulmonar acut secundar, a unei insuficienţe cardiace cronice exacerbate'', potrivit autopsiei. În inima lui a fost descoperită şi o ''cardiomiopatie dilatată''.



Neurochirurgul Leopoldo Luque, psihiatrul Agustina Cosachov şi psihologul Carlos Diaz au fost acuzaţi de omucidere simplă în procesul care a urmat decesului lui Maradona.



În plus, medicul care a coordonat îngrijirea la domiciliu a fostului fotbalist, Nancy Forlini, coordonatorul asistenţilor medicali, Mariano Perroni, asistenţii Ricardo Omar Almiron şi Dahiana Gisela Madrid, dar şi medicul clinic Pedro Di Spagna sunt ceilalţi cinci inculpaţi în dosar, legat de asistenţa medicală pe care ar fi trebuit s-o primească Maradona.



Judecătorii Maximiliano Savarino, Veronica Di Tommaso şi Julieta Makintach, care au autorizat transferul rămăşiţelor, vor trebui să judece în martie 2025 membrii personalului medical implicaţi în dosarul morţii lui Maradona.

AGERPRES