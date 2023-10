Regatul Unit interzice o rasă de câini. Ce trebuie să facă stăpânii

Conform deciziei, de la 1 februarie 2024 deținerea unui astfel de câine în Anglia și Țara Galilor va fi ilegală, cu excepția cazului în care proprietarii vor obține o derogare, anunță BBC.

De asemenea, a fost instituit un termen pentru ca proprietarii să se asigure că toți câini sunt castrați și microcipați. Dacă animalul are mai puțin de un an la 31 ianuarie 2024, acesta trebuie să fie sterilizat până la 31 decembrie anul viitor. În cazul în care câinele are mai mult de un an la 31 ianuarie 2024, trebuie castrat până la 30 iunie.

Totodată, începând cu 31 decembrie 2023, vor fi interzise prin lege comercializarea, abandonarea și încurajarea reproducerii acestor câini. În plus, câinii American bully XL nu vor putea fi plimbați fără lesă sau botniță.

Măsurile au fost luate în urma mai multor atacuri în urma cărora oamenii au fost răniți sau chiar au murit.

(sursa: Mediafax)