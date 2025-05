Prinţul William lansează un documentar despre munca periculoasă a rangerilor care protejează parcurile naturale

Miniseria documentară "Guardians", ce cuprinde şase episoade şi are premiera vineri pe canalele de YouTube şi de socializare ale BBC Earth, este ideea moştenitorului coroanei britanice şi doreşte să pună în evidenţă munca plină de pericole depusă de rangeri sau pădurari pentru a proteja cele mai ameninţate medii ale planetei.



"Adevărul este că protejarea lumii noastre naturale a devenit una dintre cele mai periculoase munci de pe planetă. Trebuie să înţelegem şi să recunoaştem munca de importanţă critică depusă de aceşti gardieni ai naturii", a declarat prinţul William.



"În fiecare zi ei îşi asumă riscuri uriaşe în prima linie de apărare a naturii, poziţionându-se între braconieri şi speciile ameninţate cu dispariţia, sprijinind coexistenţa sustenabilă oameni-animale şi luptând împotriva pierderilor de habitat", a adăugat el.



Seria documentară a fost dezvoltată de organizaţia United for Wildlife, ce este finanţată de prinţul William şi de fundaţia sa caritabilă şi care anul trecut s-a angajat în susţinerea unui pachet financiar pentru a asigura unui număr de 10.000 de rangeri din Africa acces la asigurări accesibile în cadrul iniţiativei "Nature Protectors".



Prinţul William a vorbit frecvent despre traficul ilegal de animale sălbatice despre care organizaţia United for Wildlife susţine că este o afacere de 20 de miliarde de dolari anual şi care este legată de corupţie şi infracţiuni violente.



În 2022 prinţul William i-a adus un omagiu lui Anton Mzimba, un ranger care a fost împuşcat mortal într-o rezervaţie naturală din Africa de Sud

