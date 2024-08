Marea Britanie: Rata şomajului a scăzut neaşteptat în trimestrul doi din 2024

În perioada aprilie-iunie 2024, rata şomajului a scăzut la 4,2%, cel mai redus nivel începând din februarie, faţă de 4,4% în precedentele trei luni.



Excluzând bonusurile, câştigurile au crescut în ritm anual cu 5,4% în trimestrul doi din 2024 (faţă de un avans de 5,8% în precedentele trei luni), cel mai redus nivel începând din august 2022. Totuşi, ONS a apreciat că avansul salariilor rămâne "relativ solid", câştigurile continuând să crească mai rapid decât inflaţia.



La 1 august, Banca Angliei (BoE) a decis să reducă dobânda de politică monetară cu 0,25%, până la la 5%, fiind prima scădere începând din martie 2020, şi a anunţat că va urmări cu atenţie creşterea salariilor.



"Persistenţa creşterii solide a salariilor ar putea spori îngrijorările privind evoluţia inflaţiei, ceea ce ar putea determina Banca Angliei să fie prudentă în privinţa unor reduceri suplimentare ale dobânzii", a apreciat Monica George Michail, economist la National Institute of Economic and Social Research.



Angajatorii se aşteaptă ca în următoarele luni inflaţia mai scăzută să reducă presiunile asupra creşterii salariilor. Un studiu realizat de BoE arată că angajatorii se aşteaptă la creştere a salariilor de 4,1%.



De asemenea, Banca Angliei estimează că în următorii ani rata şomajului va urca la 4,8%, dar sub nivel ridicat înregistrat înaintea pandemiei.

