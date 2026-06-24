Alertă în Marea Britanie: Valul de căldură amenință rețeaua electrică

Potrivit operatorului National Energy System Operator (NESO), temperaturile foarte ridicate și producția redusă de energie eoliană pot pune presiune asupra sistemului electric, transmite The Independent.

NESO a emis o notificare de tip „Electricity Margin Notice”, un instrument utilizat pentru a semnala furnizorilor că ar putea fi nevoie de capacități suplimentare de producție. Astfel de avertizări sunt întâlnite, de regulă, în sezonul rece, când consumul de energie crește din cauza încălzirii locuințelor. Emiterea unei astfel de notificări în timpul verii este considerată neobișnuită.

Reprezentanții operatorului au precizat că prognozele indică marje reduse între cererea și oferta de energie în intervalul orar 19:00-22:00.

Temperaturile extreme afectează eficiența unor instalații de producere a energiei, inclusiv centrale nucleare, centrale pe gaze și sistemele de răcire cu apă. În același timp, consumul de electricitate crește pe măsură ce populația folosește mai intens aparatele de aer condiționat și ventilatoarele.

NESO a subliniat că avertizarea reprezintă o măsură preventivă și nu înseamnă că alimentarea cu energie electrică este în pericol.

Meteorologii estimează că temperaturile ar putea ajunge la 40 de grade Celsius în unele regiuni din Anglia și Țara Galilor. Fenomenul este asociat unui „dom de căldură” instalat deasupra Europei Occidentale, care favorizează menținerea unor temperaturi extrem de ridicate.

Serviciul meteorologic britanic a emis un cod roșu de caniculă pentru mai multe regiuni, inclusiv Londra și zone din sudul și centrul Angliei.

Autoritățile le recomandă oamenilor să evite deplasările care nu sunt necesare în zilele cu temperaturi extreme. Mai mulți operatori feroviari au anunțat modificări ale programului de circulație. Unele curse vor fi reduse, iar altele ar putea înregistra întârzieri.

Compania Eurostar a anulat patru trenuri programate să circule între Londra și Paris, invocând condițiile meteorologice nefavorabile.

(sursa: Mediafax)