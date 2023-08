Un adolescent a supraviețuit după o cădere de la 30 de metri în timpul excursiei la Marele Canion

Băiatul de 13 ani a supraviețuit unei căderi de la 30 de metri în timpul unei excursii cu familia la Marele Canion.

Autoritățile au declarat că a fost nevoie de două ore pentru ca echipele de urgență să-l salveze pe Wyatt Kauffman după ce a alunecat marți pe traseul Bright Angel Point.

Băiatul a fost transportat pe calea aerului la un spital din Las Vegas, fiind diagnosticat cu fraturi la nouă vertebre, ruptură de splină, un plămân cedat, comoție cerebrală, o mână ruptă și un deget dislocat.

„Eram pe cornișă și mă dădeam la o parte pentru ca alți oameni să poată face o fotografie”, a declarat Wyatt pentru postul de televiziune KPNX din Phoenix.

„M-am ghemuit și mă țineam de o piatră. Aveam doar o singură mână pe ea. Nu a fost o prindere prea bună. Mă cam împingea înapoi. Mi-am pierdut aderența și am început să cad”, a adăugat el.

Echipele de salvare au coborât în rapel pe stâncă pentru a-l evacua pe băiatul rănit.

„Îmi amintesc cumva că m-am trezit și că am fost în spatele unei ambulanțe și al unui elicopter și că am urcat într-un avion și am ajuns aici”, a declarat Wyatt de la spital.

Tatăl băiatului, Brian, se afla acasă, în Dakota de Nord, când a aflat despre căderea și salvarea fiului său.

„Suntem extrem de recunoscători pentru munca depusă de toată lumea. Două ore sunt o eternitate într-o astfel de situație”, a declarat Kauffman.

El a spus că Wyatt și mama sa se aflau într-o excursie pentru a vizita parcurile naționale când a căzut.

Kauffman a declarat că fiul său a fost externat din spital sâmbătă și a fost dus acasă.

(sursa: Mediafax)