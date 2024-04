Masacru la o petrecere din Memphis

Potrivit poliției, împușcăturile au avut loc la o petrecere la care luau parte în jur de 300 de persoane. Un total de opt victime au fost împușcate la eveniment, a transmis poliția.

Doi bărbați au fost declarați morți la fața locului, în vreme ce unul din cei şase răniţi este „în stare critică”.

Niciun suspect nu a fost arestat până sâmbătă seara, potrivit poliției.

Autoritățile cred că cel puțin două persoane au deschis focul la petrecere, a declarat sâmbătă seară șeful poliției din Memphis, Cerelyn Davis.

