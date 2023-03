Mașinile șoferilor beți, confiscate și donate Ucrainei pentru militari și medici

Având una dintre cele mai mari rate de conducere sub influența alcoolului din Europa, politicienii din Letonia au modificat legea anul trecut, astfel încât șoferii care depășesc de peste 3 ori limita legală de alcoolemie să poată fi confiscate și vândute.

În loc să lase depozitele de mașini confiscate să se transforme în cimitire uriașe, ei au apelat la Twitter Convoy, un ONG care a făcut apel la donații de vehicule în urma invaziei Rusiei, relatează Metro.

Fondatorul Reinis Poznaks a declarat: "Nimeni nu se aștepta ca oamenii să conducă în stare de ebrietate atât de multe vehicule, încât nu le pot vinde la fel de repede cum beau oamenii. De aceea mi-a venit ideea - să le trimit în Ucraina".

El a râs când a găsit un steag rusesc prins într-unul dintre vehiculele confiscate, lăsat acolo de proprietarul său.

Legiuitorii letoni s-au angajat să acorde Twitter Convoy 24 de mașini pe săptămână, iar primul lot de 8 a părăsit miercuri capitala Riga.

După ce trec granița, acestea sunt predate armatei ucrainene și spitalelor.

Peste 4.000 de șoferi au fost depistați anul trecut pe șoselele letone cu depășiri ale limitei de viteză, potrivit poliției, și au fost implicați în aproape 1.000 de accidente în 2022.

