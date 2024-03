Mel B de la Spice Girls va lansa o versiune extinsă a volumului ei de memorii pentru a sprijini supraviţuitorii abuzului domestic

Cântăreaţa şi personalitatea de televiziune britanică, pe numele adevărat Melanie Brown, a adăugat trei noi capitole volumului ''Brutally Honest'', în care îşi rememorează copilăria, ascensiunea meteorică la faimă şi căsătoria cu fostul soţ Stephen Belafonte, despre care a spus că a abuzat-o. Belafonte a negat acuzaţiile.



''Acum suntem în 2024 şi multe s-au întâmplat de atunci (de când a fost lansată cartea)... am fost decorată cu Ordinul Imperiului Britanic după ce am militat şi am sensibilizat opinia publică cu privire la abuzul domestic. Sunt logodită. Mi-am cumpărat prima locuinţă şi am avansat în procesul de vindecate în relaţii'', a declarat Brown pentru Reuters.



''Am vrut să le ofer supravieţuitorilor acea speranţă şi onestitate că 'ştiţi ceva, şi eu trec încă prin asta, aşa cum sunteţi şi voi. Aşa că nu vă daţi bătuţi''.



Brown, patroana organizaţiei caritabile Women's Aid, a primit titlul de Membru al Ordinului Imperiului Britanic (MBE) în 2022 pentru servicii aduse cauzelor caritabile şi femeilor vulnerabile.



''Mi-a oferit un scop. E ca o extensie a conceptului de girl power pentru că am urlat girl power de când aveam 19 ani, apoi pentru vreo 10 ani am fost foarte neputincioasă, iar acum îmi spun adevărul'', a spus ea despre campania pe care a iniţiat-o împotriva abuzul domestic.



''Sunt... supravieţuitori care mă sprijină şi mă încurajează şi îmi spun 'da, fii tu vocea noastră' pentru că povestea mea este povestea lor''.



Brown, în vârstă de 48 de ani, a spus că iniţial şi-a lansat volumul de memorii după ce a fost încurajată atât de fiica ei, cât şi de prietena Louise Gannon, care a scris cartea alături de ea.



''Am o platformă... comunic cu oameni care nu au o voce, care nu au un loc sigur unde să poată primi ajutor sau unde să vorbească'', a spus Brown.